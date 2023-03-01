https://crimea.ria.ru/20230301/mnogie-zhduny-v-khersone-uzhe-khotyat-vozvrascheniya-rossii--saldo-1127280525.html

Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо

Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо

Многие симпатизирующие Украине жители Херсона, пожив несколько месяцев под оккупацией киевского режима, уже хотят возвращения России. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T12:29

2023-03-01T12:29

2023-03-01T12:29

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Многие симпатизирующие Украине жители Херсона, пожив несколько месяцев под оккупацией киевского режима, уже хотят возвращения России. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.При этом врио губернатора констатировал, что среди идейных противников России есть и такие, которых "перековать невозможно"."За их умы мы бороться не будем, но и мстить им не будем", - заявил он.Комментируя ход принудительной мобилизации в Херсоне, Сальдо отметил, что "отловом" мужчин призывного возраста занимаются не херсонцы, а чужаки. При этом они стараются не допускать в этом деле "перегибов".Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы >>"Те, кто нанялся в опричники киевского режима, сейчас понимают, что они занимаются неблагодарными делами, за которые придется отвечать. Потому что если люди разозлятся, а среди херсонцев есть и наши люди, которые остаются верны России и своему выбору, для них (сотрудников военкоматов – ред.) все плохо кончится. Повестки вручают: кто-то берет, кто-то не берет, кто-то прячется. Но мужчин на улицах Херсона мало", - рассказл врио губернатора.18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше >>9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаХуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионахКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти

https://crimea.ria.ru/20230226/saldo-nazval-retsept-ot-zhdunov--1127210195.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо