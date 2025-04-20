https://crimea.ria.ru/20250420/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-vozobnovyat-podachu-1145830448.html

Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу

Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу

20 апреля в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводных сетях введены ограничения водоснабжения в нескольких районах Крыма. Об этом сообщили в "Воде... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T14:21

2025-04-20T14:21

2025-04-20T14:21

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводных сетях введены ограничения водоснабжения в нескольких районах Крыма. Об этом сообщили в "Воде Крыма".В Симферополе без воды остались улицы Фурманова, 51-й Армии (частично), Ладыгина, Щорса, Чапаева, а также переулок Гранитный. Восстановить подачу планируют до 15:00. Джанкойский филиал "Воды Крыма" также предупреждает об отключениях."Поселок Октябрьское – улицы Мичурина, Чапаева, Фрунзе, Лесная, Калинина, Курчатова, Кирова, Рабочая, Западная, Строителей, Ф. Соловья, Тельмана, а также переулки Строителей, Садовый и Виноградный до 16:00 ориентировочно", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.А в Керчи до 17:00 ограничение водоснабжения коснется улицы Маяка №13. Для жителей организован подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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