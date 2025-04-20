https://crimea.ria.ru/20250420/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-vozobnovyat-podachu-1145830448.html
Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу
Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу
20 апреля в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводных сетях введены ограничения водоснабжения в нескольких районах Крыма. Об этом сообщили в "Воде... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T14:21
2025-04-20T14:21
2025-04-20T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводных сетях введены ограничения водоснабжения в нескольких районах Крыма. Об этом сообщили в "Воде Крыма".В Симферополе без воды остались улицы Фурманова, 51-й Армии (частично), Ладыгина, Щорса, Чапаева, а также переулок Гранитный. Восстановить подачу планируют до 15:00. Джанкойский филиал "Воды Крыма" также предупреждает об отключениях."Поселок Октябрьское – улицы Мичурина, Чапаева, Фрунзе, Лесная, Калинина, Курчатова, Кирова, Рабочая, Западная, Строителей, Ф. Соловья, Тельмана, а также переулки Строителей, Садовый и Виноградный до 16:00 ориентировочно", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.А в Керчи до 17:00 ограничение водоснабжения коснется улицы Маяка №13. Для жителей организован подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Где в Крыму не будет воды и когда возобновят подачу
В нескольких районах Крыма ограничено водоснабжение в связи с ремонтными работами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводных сетях введены ограничения водоснабжения в нескольких районах Крыма. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
В Симферополе без воды остались улицы Фурманова, 51-й Армии (частично), Ладыгина, Щорса, Чапаева, а также переулок Гранитный. Восстановить подачу планируют до 15:00. Джанкойский филиал "Воды Крыма" также предупреждает об отключениях.
"Поселок Октябрьское – улицы Мичурина, Чапаева, Фрунзе, Лесная, Калинина, Курчатова, Кирова, Рабочая, Западная, Строителей, Ф. Соловья, Тельмана, а также переулки Строителей, Садовый и Виноградный до 16:00 ориентировочно", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.
А в Керчи до 17:00 ограничение водоснабжения коснется улицы Маяка №13. Для жителей организован подвоз воды.
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