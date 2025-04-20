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Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму
Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму
СК РФ проверяет село Молочное в Крыму по факту нарушения прав ребенка-инвалида – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T13:16
2025-04-20T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. СК РФ проверяет село Молочное в Крыму по факту нарушения прав ребенка-инвалида – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.В Информационный центр СК России обратилась жительница села Молочное, заявив, что ее 15-летняя дочь-инвалид, несмотря на наличие судебного решения, долгое время не получает положенные медицинские изделия и лечебное питание. По словам матери, ей приходится брать кредиты, чтобы самостоятельно их приобретать. Также семья уже десять лет состоит в очереди на жилье, но до сих пор его не получила.В пресс-службе сообщают, что ситуацию взял на контроль глава следкома России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах проверок и принятых по итогам решенияхСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверкиМногоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СКСК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
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александр бастрыкин, новости, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), инвалидность
Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму

Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида в Крыму

13:16 20.04.2025 (обновлено: 13:23 20.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. СК РФ проверяет село Молочное в Крыму по факту нарушения прав ребенка-инвалида – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.
В Информационный центр СК России обратилась жительница села Молочное, заявив, что ее 15-летняя дочь-инвалид, несмотря на наличие судебного решения, долгое время не получает положенные медицинские изделия и лечебное питание. По словам матери, ей приходится брать кредиты, чтобы самостоятельно их приобретать. Также семья уже десять лет состоит в очереди на жилье, но до сих пор его не получила.
"В СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту ненадлежащего медицинского обеспечения несовершеннолетней проводится процессуальная проверка. Кроме того, в региональном следственном управлении по доводам обращения о необеспечении семьи жильем начата процессуальная проверка", – уточняют в ведомстве.
В пресс-службе сообщают, что ситуацию взял на контроль глава следкома России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах проверок и принятых по итогам решениях
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Александр БастрыкинНовостиНовости КрымаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Инвалидность
 
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