https://crimea.ria.ru/20250420/bastrykin-vzyal-na-kontrol-narushenie-prav-rebenka-invalida-v-krymu-1145827189.html

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав ребенка-инвалида в Крыму

СК РФ проверяет село Молочное в Крыму по факту нарушения прав ребенка-инвалида – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T13:16

2025-04-20T13:16

2025-04-20T13:23

александр бастрыкин

новости

новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

инвалидность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. СК РФ проверяет село Молочное в Крыму по факту нарушения прав ребенка-инвалида – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.В Информационный центр СК России обратилась жительница села Молочное, заявив, что ее 15-летняя дочь-инвалид, несмотря на наличие судебного решения, долгое время не получает положенные медицинские изделия и лечебное питание. По словам матери, ей приходится брать кредиты, чтобы самостоятельно их приобретать. Также семья уже десять лет состоит в очереди на жилье, но до сих пор его не получила.В пресс-службе сообщают, что ситуацию взял на контроль глава следкома России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах проверок и принятых по итогам решенияхСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверкиМногоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СКСК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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