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СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан

СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан - РИА Новости Крым, 10.04.2025

СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан

Следком РФ проверяет село Фрунзе в Крыму по обращению об отсутствии среды для маломобильных граждан – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад,... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T08:11

2025-04-10T08:11

2025-04-10T08:11

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Следком РФ проверяет село Фрунзе в Крыму по обращению об отсутствии среды для маломобильных граждан – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.Речь идет о многочисленных нарушениях прав маломобильных граждан. С 2019 года ремонт улично-дорожных сетей в селе проводят без учета нужд инвалидов-колясочников. Устанавливают высокие бордюры и столбы линий электропередачи посреди тротуаров. В многоквартирной доме в переулке Восточном отсутствует пандус. Маломобильные не могут самостоятельно покидать свои квартиры. Кроме того, муниципальные власти отказываются предоставлять таким гражданам благоустроенные жилые помещения, рассказали в следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиковЖители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал докладСтали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, происшествия, инвалидность