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СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан - РИА Новости Крым, 10.04.2025
СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
Следком РФ проверяет село Фрунзе в Крыму по обращению об отсутствии среды для маломобильных граждан – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад,... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T08:11
2025-04-10T08:11
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Следком РФ проверяет село Фрунзе в Крыму по обращению об отсутствии среды для маломобильных граждан – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.Речь идет о многочисленных нарушениях прав маломобильных граждан. С 2019 года ремонт улично-дорожных сетей в селе проводят без учета нужд инвалидов-колясочников. Устанавливают высокие бордюры и столбы линий электропередачи посреди тротуаров. В многоквартирной доме в переулке Восточном отсутствует пандус. Маломобильные не могут самостоятельно покидать свои квартиры. Кроме того, муниципальные власти отказываются предоставлять таким гражданам благоустроенные жилые помещения, рассказали в следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиковЖители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал докладСтали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
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РИА Новости Крым
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, крым, происшествия, инвалидность
СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан

Следком проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан

08:11 10.04.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Следком РФ проверяет село Фрунзе в Крыму по обращению об отсутствии среды для маломобильных граждан – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.

"Ранее указанная ситуация освещалась в социальной сети. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о многочисленных нарушениях прав маломобильных граждан. С 2019 года ремонт улично-дорожных сетей в селе проводят без учета нужд инвалидов-колясочников. Устанавливают высокие бордюры и столбы линий электропередачи посреди тротуаров. В многоквартирной доме в переулке Восточном отсутствует пандус. Маломобильные не могут самостоятельно покидать свои квартиры. Кроме того, муниципальные власти отказываются предоставлять таким гражданам благоустроенные жилые помещения, рассказали в следкоме.

"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – подчеркнули в информационном центре СК.

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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиНовости КрымаКрымПроисшествияИнвалидность
 
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