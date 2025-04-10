СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
Следком проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Следком РФ проверяет село Фрунзе в Крыму по обращению об отсутствии среды для маломобильных граждан – глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сообщают в информационном центре следкома.
"Ранее указанная ситуация освещалась в социальной сети. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Речь идет о многочисленных нарушениях прав маломобильных граждан. С 2019 года ремонт улично-дорожных сетей в селе проводят без учета нужд инвалидов-колясочников. Устанавливают высокие бордюры и столбы линий электропередачи посреди тротуаров. В многоквартирной доме в переулке Восточном отсутствует пандус. Маломобильные не могут самостоятельно покидать свои квартиры. Кроме того, муниципальные власти отказываются предоставлять таким гражданам благоустроенные жилые помещения, рассказали в следкоме.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – подчеркнули в информационном центре СК.
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