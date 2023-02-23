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Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах
Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах
Почти 20 тысяч жилых домов и социальных объектов подключили к отоплению в новых регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T08:55
2023-02-23T08:55
новые регионы россии
марат хуснуллин
жкх
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Почти 20 тысяч жилых домов и социальных объектов подключили к отоплению в новых регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, процесс восстановления теплоснабжения включает обследование, восстановление теплового контура, ремонт и организацию работы оборудования.Вице-премьер уточнил, что в Мариуполе с начала года отоплением обеспечили еще 400 домов. В конце декабря этот показатель составлял около тысячи домов.Также ведется работа по усилению отопительных мощностей в Лисичанске и Энергодаре. С этой целью специалисты Фонда развития территорий устанавливают блочно-модульные котельные и перезапитывают потребителей на них. До конца года на новых территориях планируется запустить еще около ста котельных.Как ранее сообщал Хуснуллин, только на восстановлении Мариуполя работает около 38 тысяч строителей. Еще по несколько тысяч человек задействованы в восстановлении Донецка и Луганска. Всего же строительная группировка на новых территориях превышает 50 тысяч человек.В Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях уложено более 600 км дорог, восстановлены и отремонтированы полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов.В начале ноября вице-премьер сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены.Также в начале января кабмин РФ утвердил условия льготной ипотеки для жителей Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей по ставке 2% годовых.Ранее врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что до стабилизации социально-экономической ситуации в регионе не будут повышать тарифы на услуги ЖКХ. В свою очередь глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховскую ГЭС запустят после освобождения правобережной части Херсонской области.Читайте на РИА Новости Крым:Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХЖители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жильеПредприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин
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Новости
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новые регионы россии, марат хуснуллин, жкх, новости
Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах

Марат Хуснуллин: почти 20 тысяч домов и соцобъектов обеспечены теплом в новых регионах

08:55 23.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Почти 20 тысяч жилых домов и социальных объектов подключили к отоплению в новых регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, процесс восстановления теплоснабжения включает обследование, восстановление теплового контура, ремонт и организацию работы оборудования.
"С начала осенне-зимнего периода к теплу подключено более 17 тысяч многоквартирных домов и 2,7 тысячи социальных объектов. Работы идут ускоренными темпами", – написал в своем-Telegram-канале Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что в Мариуполе с начала года отоплением обеспечили еще 400 домов. В конце декабря этот показатель составлял около тысячи домов.
Также ведется работа по усилению отопительных мощностей в Лисичанске и Энергодаре. С этой целью специалисты Фонда развития территорий устанавливают блочно-модульные котельные и перезапитывают потребителей на них. До конца года на новых территориях планируется запустить еще около ста котельных.
Как ранее сообщал Хуснуллин, только на восстановлении Мариуполя работает около 38 тысяч строителей. Еще по несколько тысяч человек задействованы в восстановлении Донецка и Луганска. Всего же строительная группировка на новых территориях превышает 50 тысяч человек.
В Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях уложено более 600 км дорог, восстановлены и отремонтированы полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов.
В начале ноября вице-премьер сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены.
Также в начале января кабмин РФ утвердил условия льготной ипотеки для жителей Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей по ставке 2% годовых.
Ранее врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что до стабилизации социально-экономической ситуации в регионе не будут повышать тарифы на услуги ЖКХ. В свою очередь глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховскую ГЭС запустят после освобождения правобережной части Херсонской области.
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