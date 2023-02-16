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Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ
Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ
В Херсонской области с 1 февраля ведется прием заявлений на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг, это новая для региона мера поддержки. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T18:45
2023-02-16T18:45
эксклюзивы риа новости крым
алла бархатнова
херсонская область
геническ
жкх
общество
всу (вооруженные силы украины)
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области с 1 февраля ведется прием заявлений на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг, это новая для региона мера поддержки. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.Вместе с тем тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Херсонской области и так низкие, подчеркнула Бархатнова. Несоразмерны с теми, что платили люди в украинскую бытность региона."Складывается очень интересная ситуация в пользу наших граждан. Она заключается в том, что настолько низкие тарифы у нас сейчас, что когда мы начали просчитывать, какую же нам закладывать в бюджет цифру для компенсации по субсидии, то нам просто нечего сейчас закладывать, понимаете? Потому что тарифы, которые были на территории Украины, другие. И люди привыкли к этим драконовским, сумасшедшим и просто нереальным тарифам", - отметила министр.По ее словам, многие жители до сих пор не верят, что "коммунальная кабала" ушла в прошлое."Была ситуация, когда бабушка получает пенсию 2 тысячи гривен, а оплата ее однокомнатной квартиры в Херсоне составляла 3,8 тысяч гривен. Поэтому когда наши граждане перешли на тарифы, утвержденные в июле прошлого года, они были не то что приятно поражены, они были шокированы той низкой тарификацией, которую мы предложили", - добавила Бархатнова.Глава минсоцполитики также сообщила, что жители 15-километровой зоны и вовсе освобождены от оплаты за коммунальные услуги.Ранее министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова напомнила еще об одной важной мере поддержки жителей – компенсации за поврежденное или разрушенное в результате обстрелов ВСУ жилье. Сейчас в области работает комиссия по обследованию домов, после чего составляются акты и оформляются документы. В работе местных органов власти на данный момент находятся более 300 таких заявлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные домаВ Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХНа Херсонщине увеличат соцвыплаты
https://crimea.ria.ru/20230216/mfts-s-vyezdom-na-dom-v-khersonskoy-oblasti-rabotayut-mobilnye-ofisy-1127015977.html
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Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ
Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ
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алла бархатнова, херсонская область, геническ, жкх, общество, всу (вооруженные силы украины)
Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ

Министр соцполитики Херсонской области Бархатнова рассказала о субсидиях на услуги ЖКХ

18:45 16.02.2023
 
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области с 1 февраля ведется прием заявлений на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг, это новая для региона мера поддержки. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
"У нас есть определенные категории граждан, которые имеют право на получение субсидии. Это ветераны Великой Отечественной войны, это чернобыльцы, это инвалиды, приравненные участники боевых действий, матери-одиночки - есть определенный перечень остро нуждающихся в данной компенсации. Она будет выплачиваться непосредственно заявителю. Прием таких заявлений мы начали с 1 февраля", - рассказала она.
Вместе с тем тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Херсонской области и так низкие, подчеркнула Бархатнова. Несоразмерны с теми, что платили люди в украинскую бытность региона.
"Складывается очень интересная ситуация в пользу наших граждан. Она заключается в том, что настолько низкие тарифы у нас сейчас, что когда мы начали просчитывать, какую же нам закладывать в бюджет цифру для компенсации по субсидии, то нам просто нечего сейчас закладывать, понимаете? Потому что тарифы, которые были на территории Украины, другие. И люди привыкли к этим драконовским, сумасшедшим и просто нереальным тарифам", - отметила министр.
По ее словам, многие жители до сих пор не верят, что "коммунальная кабала" ушла в прошлое.
"Была ситуация, когда бабушка получает пенсию 2 тысячи гривен, а оплата ее однокомнатной квартиры в Херсоне составляла 3,8 тысяч гривен. Поэтому когда наши граждане перешли на тарифы, утвержденные в июле прошлого года, они были не то что приятно поражены, они были шокированы той низкой тарификацией, которую мы предложили", - добавила Бархатнова.
Глава минсоцполитики также сообщила, что жители 15-километровой зоны и вовсе освобождены от оплаты за коммунальные услуги.
"Это действительно огромная поддержка - государство полностью взяло на себя обеспечение этих людей электроэнергией, газом, водой. То есть жители 15-километровой зоны, которые там живут и не уезжают со своих домов, не платят. Для остальных граждан, которые находятся на нашем левом берегу, очень низкие тарифы. И сейчас мы запустили процесс исполнения нашего указа о субсидиях на ЖКХ, но так складывается история, что, по сути, нам пока некому платить", - заключила министр.
Ранее министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова напомнила еще об одной важной мере поддержки жителей – компенсации за поврежденное или разрушенное в результате обстрелов ВСУ жилье. Сейчас в области работает комиссия по обследованию домов, после чего составляются акты и оформляются документы. В работе местных органов власти на данный момент находятся более 300 таких заявлений.
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