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Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ

Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ

В Херсонской области с 1 февраля ведется прием заявлений на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг, это новая для региона мера поддержки. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T18:45

2023-02-16T18:45

2023-02-16T18:45

эксклюзивы риа новости крым

алла бархатнова

херсонская область

геническ

жкх

общество

всу (вооруженные силы украины)

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области с 1 февраля ведется прием заявлений на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг, это новая для региона мера поддержки. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.Вместе с тем тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Херсонской области и так низкие, подчеркнула Бархатнова. Несоразмерны с теми, что платили люди в украинскую бытность региона."Складывается очень интересная ситуация в пользу наших граждан. Она заключается в том, что настолько низкие тарифы у нас сейчас, что когда мы начали просчитывать, какую же нам закладывать в бюджет цифру для компенсации по субсидии, то нам просто нечего сейчас закладывать, понимаете? Потому что тарифы, которые были на территории Украины, другие. И люди привыкли к этим драконовским, сумасшедшим и просто нереальным тарифам", - отметила министр.По ее словам, многие жители до сих пор не верят, что "коммунальная кабала" ушла в прошлое."Была ситуация, когда бабушка получает пенсию 2 тысячи гривен, а оплата ее однокомнатной квартиры в Херсоне составляла 3,8 тысяч гривен. Поэтому когда наши граждане перешли на тарифы, утвержденные в июле прошлого года, они были не то что приятно поражены, они были шокированы той низкой тарификацией, которую мы предложили", - добавила Бархатнова.Глава минсоцполитики также сообщила, что жители 15-километровой зоны и вовсе освобождены от оплаты за коммунальные услуги.Ранее министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова напомнила еще об одной важной мере поддержки жителей – компенсации за поврежденное или разрушенное в результате обстрелов ВСУ жилье. Сейчас в области работает комиссия по обследованию домов, после чего составляются акты и оформляются документы. В работе местных органов власти на данный момент находятся более 300 таких заявлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные домаВ Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХНа Херсонщине увеличат соцвыплаты

https://crimea.ria.ru/20230216/mfts-s-vyezdom-na-dom-v-khersonskoy-oblasti-rabotayut-mobilnye-ofisy-1127015977.html

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Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ 2023-02-16T18:45 true PT2M01S

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алла бархатнова, херсонская область, геническ, жкх, общество, всу (вооруженные силы украины)