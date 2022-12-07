https://crimea.ria.ru/20221207/na-khersonschine-uvelichat-sotsvyplaty-1125726415.html
На Херсонщине увеличат соцвыплаты
На Херсонщине увеличат соцвыплаты - РИА Новости Крым, 07.12.2022
На Херсонщине увеличат соцвыплаты
В 2023 году в Херсонской области будут увеличены суммы социальных выплат. Об этом администрация области сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T09:07
2022-12-07T09:07
2022-12-07T09:07
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соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В 2023 году в Херсонской области будут увеличены суммы социальных выплат. Об этом администрация области сообщила в своем Telegram-канале.Необходимые средства на ближайшие три года уже заложены в региональный бюджет.Отмечается, что сумма соцвыплат по болезни будет зависеть от страхового стажа работника: до пяти лет – 49 тыс. 923 рубля, от пяти до восьми лет – 66 тыс. 654 рубля, от восьми лет и выше – 83 тыс. 204 рубля.Выплата по рождению ребенка повысится до 23 тыс. 11 рублей. Декретные выплаты увеличатся до 383 тыс. 149 рублей за 140 дней декрета. Выплаты по уходу за ребенком полутора лет составят от минимальных 8 тыс. 630 рублей до максимальных 33 тыс. 242 рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
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херсонская область, новые регионы россии, соцзащита
На Херсонщине увеличат соцвыплаты
Жителям Херсонской области поднимут соцвыплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В 2023 году в Херсонской области будут увеличены суммы социальных выплат. Об этом администрация области сообщила в своем Telegram-канале.
"Повысятся суммы пособий по болезни, по беременности, декретные выплаты, а также по уходу за больным ребенком до полутора лет", – сказано в сообщении.
Необходимые средства на ближайшие три года уже заложены в региональный бюджет.
Отмечается, что сумма соцвыплат по болезни будет зависеть от страхового стажа работника: до пяти лет – 49 тыс. 923 рубля, от пяти до восьми лет – 66 тыс. 654 рубля, от восьми лет и выше – 83 тыс. 204 рубля.
Выплата по рождению ребенка повысится до 23 тыс. 11 рублей. Декретные выплаты увеличатся до 383 тыс. 149 рублей за 140 дней декрета. Выплаты по уходу за ребенком полутора лет составят от минимальных 8 тыс. 630 рублей до максимальных 33 тыс. 242 рублей.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму.