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Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
В Крыму увеличили число окон в МФЦ для переселенцев из Херсонской области. Это позволит ускорить подачу заявлений на получение соцвыплат и жилищных... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T11:10
2022-11-19T11:16
крым
общество
соцзащита
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили число окон в МФЦ для переселенцев из Херсонской области. Это позволит ускорить подачу заявлений на получение соцвыплат и жилищных сертификатов, говорится в пресс-релизе ведомства.Дополнительные окна начнут работу в Симферополе, Евпатории и Ялте уже с 21 ноября.Уточняется, что в Симферополе подать заявление на получение финансовой помощи можно в центрах "Мои документы" на улице Мате Залки, 17в и проспекте Кирова, 41. В Евпатории на улице Советской, 5в.В Ялте дополнительные окна откроют в здании городской администрации. Они будут работать 21 и 22 ноября с 10 до 17 часов дня. Также увеличено количество окон приема заявителей по вышеуказанным услугам в МФЦ города по адресу улица Васильева, 19.Остальные крымские центры "Мои Документы" принимают заявления от жителей Херсонской области на получение мер социальной поддержки в обычном режиме.С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
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крым, общество, соцзащита, херсонская область
Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму

В МФЦ Крыма открыли дополнительные окна для переселенцев из Херсонской области

11:10 19.11.2022 (обновлено: 11:16 19.11.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие флагманского МФЦ в ЮВАО
Открытие флагманского МФЦ в ЮВАО - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили число окон в МФЦ для переселенцев из Херсонской области. Это позволит ускорить подачу заявлений на получение соцвыплат и жилищных сертификатов, говорится в пресс-релизе ведомства.
Дополнительные окна начнут работу в Симферополе, Евпатории и Ялте уже с 21 ноября.
"С 21 по 23 ноября МФЦ Симферополя и Евпатории максимально увеличили количество окон приема на "предоставление единовременной выплаты" и "предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения" для жителей, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область и фактически находящихся в указанных городах Крыма", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что в Симферополе подать заявление на получение финансовой помощи можно в центрах "Мои документы" на улице Мате Залки, 17в и проспекте Кирова, 41. В Евпатории на улице Советской, 5в.
В Ялте дополнительные окна откроют в здании городской администрации. Они будут работать 21 и 22 ноября с 10 до 17 часов дня. Также увеличено количество окон приема заявителей по вышеуказанным услугам в МФЦ города по адресу улица Васильева, 19.
Остальные крымские центры "Мои Документы" принимают заявления от жителей Херсонской области на получение мер социальной поддержки в обычном режиме.
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С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС
 
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