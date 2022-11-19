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Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму

Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму

В Крыму увеличили число окон в МФЦ для переселенцев из Херсонской области. Это позволит ускорить подачу заявлений на получение соцвыплат и жилищных... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T11:10

2022-11-19T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили число окон в МФЦ для переселенцев из Херсонской области. Это позволит ускорить подачу заявлений на получение соцвыплат и жилищных сертификатов, говорится в пресс-релизе ведомства.Дополнительные окна начнут работу в Симферополе, Евпатории и Ялте уже с 21 ноября.Уточняется, что в Симферополе подать заявление на получение финансовой помощи можно в центрах "Мои документы" на улице Мате Залки, 17в и проспекте Кирова, 41. В Евпатории на улице Советской, 5в.В Ялте дополнительные окна откроют в здании городской администрации. Они будут работать 21 и 22 ноября с 10 до 17 часов дня. Также увеличено количество окон приема заявителей по вышеуказанным услугам в МФЦ города по адресу улица Васильева, 19.Остальные крымские центры "Мои Документы" принимают заявления от жителей Херсонской области на получение мер социальной поддержки в обычном режиме.С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

https://crimea.ria.ru/20221117/zhiteli-khersonschiny-smogut-poluchit-sertifikat-na-zhile-v-sevastopole-1125418308.html

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крым, общество, соцзащита, херсонская область