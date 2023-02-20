https://crimea.ria.ru/20230220/pod-postoyannym-kontrolem-mer-novoy-kakhovki-rasskazal-o-sostoyanii-ges-1127104561.html

Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС

Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС

Состояние Каховской ГЭС находится под постоянным контролем, ее запустят после освобождения правобережной части Херсонской области. Об этом в эксклюзивном... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T16:08

2023-02-20T16:08

2023-02-20T16:10

эксклюзивы риа новости крым

каховская гэс

владимир леонтьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Состояние Каховской ГЭС находится под постоянным контролем, ее запустят после освобождения правобережной части Херсонской области. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По словам Леонтьева, гидроэлектростанция не брошена, она находится под постоянным контролем технических специалистов и военных, чтобы не допустить возможных прорывов и разрушений.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории.В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС.Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину

https://crimea.ria.ru/20221228/saldo-rasskazal-o-rabote-kakhovskoy-ges-i-vode-dlya-kryma-1126181065.html

херсонская область

новые регионы россии

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Владимир Леонтьев: о состоянии Каховской ГЭС Владимир Леонтьев: о состоянии Каховской ГЭС 2023-02-20T16:08 true PT0M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, владимир леонтьев, херсонская область, новые регионы россии, новости