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Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС
Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС
Состояние Каховской ГЭС находится под постоянным контролем, ее запустят после освобождения правобережной части Херсонской области. Об этом в эксклюзивном... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T16:08
2023-02-20T16:08
2023-02-20T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Состояние Каховской ГЭС находится под постоянным контролем, ее запустят после освобождения правобережной части Херсонской области. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По словам Леонтьева, гидроэлектростанция не брошена, она находится под постоянным контролем технических специалистов и военных, чтобы не допустить возможных прорывов и разрушений.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории.В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС.Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
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Владимир Леонтьев: о состоянии Каховской ГЭС
Владимир Леонтьев: о состоянии Каховской ГЭС
2023-02-20T16:08
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РИА Новости Крым
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каховская гэс, владимир леонтьев, херсонская область, новые регионы россии, новости
Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев: ГЭС запустят после освобождения правобережья Херсонщины
16:08 20.02.2023 (обновлено: 16:10 20.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Состояние Каховской ГЭС находится под постоянным контролем, ее запустят после освобождения правобережной части Херсонской области. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Каховская ГЭС находится на самом переднем крае. Представители "РусГидро" работают не покладая рук. Как только произойдет освобождение правого берега, думаю, что она будет запущена, потому что Специалисты высококвалифицированные, профессиональные", - сказал градоначальник.
По словам Леонтьева, гидроэлектростанция не брошена, она находится под постоянным контролем технических специалистов и военных, чтобы не допустить возможных прорывов и разрушений.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории.
В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС.
Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
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