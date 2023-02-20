https://crimea.ria.ru/20230220/budut-li-povyshat-tarify-zhkkh-v-khersonskoy-oblasti--saldo-1127075726.html

Будут ли повышать тарифы ЖКХ в Херсонской области – Сальдо

Будут ли повышать тарифы ЖКХ в Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Будут ли повышать тарифы ЖКХ в Херсонской области – Сальдо

Власти Херсонской области не будут повышать тарифы на услуги ЖКХ, пока социально-экономическая ситуация в регионе не стабилизируется. Об этом в эксклюзивном... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-20T07:02

2023-02-20T07:02

2023-02-19T12:59

эксклюзивы риа новости крым

новые регионы россии

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херсонская область

жкх

экономика

газ

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ГЕНИЧЕСК, 20 фев – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области не будут повышать тарифы на услуги ЖКХ, пока социально-экономическая ситуация в регионе не стабилизируется. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.Тарифы повысятся только с ростом зарплатПо его словам, для жителей 15-километровой зоны и большей части населенных пунктов, где велика вероятность ракетных или артиллерийских ударов с украинской стороны, действует "лояльная система оплаты ЖКХ".Врио губернатора также указал, что себестоимость коммунальных услуг в РФ значительно ниже, чем в так называемых "демократических" странах. При этом российское государство гарантирует жителям новых регионов "устойчивый и стабильный рост материального благосостояния, повышение зарплат, создание рабочих мест, которое позволит экономически решать эти вопросы", отметил Сальдо.Газификация Херсонской областиРуководитель региона также констатировал, что на сегодняшний день Херсонская область газифицирована лишь на 27%, тогда как, например, в Донецкой и Луганской народных республиках этот показатель составляет порядка 80%."Работы очень много. Сейчас в план бюджетных ассигнований и работы правительства включена разработка программы полной газификации населенных пунктов Херсонской области. Для этой цели у нас есть магистральные газопроводы. Раньше они были единой сеткой газопроводов на всей территории Советского Союза", – отметил он.По словам Сальдо, сейчас специалисты пересматривают технические условия для газификации региона. В частности, дополнительные ветки газопроводов будут подведены из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину

https://crimea.ria.ru/20230218/vrio-gubernatora-saldo-krym--eto-naglyadnyy-primer-ekonomicheskogo-chuda-1127067423.html

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новые регионы россии, владимир сальдо, херсонская область, жкх, экономика, газ