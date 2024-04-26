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ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет
ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет - РИА Новости Крым, 26.04.2024
ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет
В вооруженных силах Украины формируют новые бригады. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T19:50
2024-04-26T19:56
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В вооруженных силах Украины формируют новые бригады. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата "Рамштайн" потребовал для их новое западное вооружение. В его требований к западным странам больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, артиллерия, а также семь систем ПВО Patriot, которые надо поставить срочно.В пятницу в Минобороны сообщил о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, что эти ракеты дважды использовались против российских целей.Украинский лидер Владимир Зеленский 16 апреля подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. При этом премьер-министр страны Николай Азаров не исключил, что Киев продолжит ужесточать мобилизацию украинцев и уже подготавливает соответствующие нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - АзаровF-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине
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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости
ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет

Зеленский потребовал у союзников ракеты Scalp и ATACMS для новых бригад ВСУ

19:50 26.04.2024 (обновлено: 19:56 26.04.2024)
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В вооруженных силах Украины формируют новые бригады. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата "Рамштайн" потребовал для их новое западное вооружение.
"В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте. Наша команда на "Рамштайне" представит все детали", - заявил Зеленский.
В его требований к западным странам больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, артиллерия, а также семь систем ПВО Patriot, которые надо поставить срочно.
В пятницу в Минобороны сообщил о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.
В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, что эти ракеты дважды использовались против российских целей.
Украинский лидер Владимир Зеленский 16 апреля подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. При этом премьер-министр страны Николай Азаров не исключил, что Киев продолжит ужесточать мобилизацию украинцев и уже подготавливает соответствующие нормы.
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Коллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреНовости
 
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