ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет
Зеленский потребовал у союзников ракеты Scalp и ATACMS для новых бригад ВСУ
19:50 26.04.2024 (обновлено: 19:56 26.04.2024)
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В вооруженных силах Украины формируют новые бригады. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата "Рамштайн" потребовал для их новое западное вооружение.
"В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте. Наша команда на "Рамштайне" представит все детали", - заявил Зеленский.
В его требований к западным странам больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, артиллерия, а также семь систем ПВО Patriot, которые надо поставить срочно.
В пятницу в Минобороны сообщил о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.
В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, что эти ракеты дважды использовались против российских целей.
Украинский лидер Владимир Зеленский 16 апреля подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. При этом премьер-министр страны Николай Азаров не исключил, что Киев продолжит ужесточать мобилизацию украинцев и уже подготавливает соответствующие нормы.
Читайте также на РИА Новости Крым: