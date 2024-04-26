https://crimea.ria.ru/20240426/vsu-formiruyut-novye-brigady---zelenskiy-trebuet-raket-1136895588.html

ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет

ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет - РИА Новости Крым, 26.04.2024

ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет

В вооруженных силах Украины формируют новые бригады. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T19:50

2024-04-26T19:50

2024-04-26T19:56

владимир зеленский (президент украины)

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В вооруженных силах Украины формируют новые бригады. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата "Рамштайн" потребовал для их новое западное вооружение. В его требований к западным странам больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, артиллерия, а также семь систем ПВО Patriot, которые надо поставить срочно.В пятницу в Минобороны сообщил о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, что эти ракеты дважды использовались против российских целей.Украинский лидер Владимир Зеленский 16 апреля подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. При этом премьер-министр страны Николай Азаров не исключил, что Киев продолжит ужесточать мобилизацию украинцев и уже подготавливает соответствующие нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - АзаровF-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости