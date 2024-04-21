Рейтинг@Mail.ru
"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240421/russkie-vyigryvayut-v-ssha-priznali-svoe-porazhenie-na-ukraine-1136735372.html
"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине
"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2024
"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине
Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ. Такое заявление сделал американский профессор Джон... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T16:59
2024-04-21T17:21
украина
сша
новости сво
нато
в мире
вооруженные силы россии
потери всу
коллективный запад
поставки западного оружия украине
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136303197_0:166:844:641_1920x0_80_0_0_4274493e139822ee496cf4455e577b9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.По словам эксперта, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте. Он добавил, что крупные державы направили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом Миршаймер подчеркнул, что пока речь не идет о крупных боевых подразделениях.Ранее в МИД России заявили, что, продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско.Накануне представитель Республиканской партии Пол Госар на заседании Палаты представителей в Вашингтоне признал, что властям Украины следует отказаться от необдуманных заявлений, касающихся в том числе возвращения Крыма, и немедленно сесть за стол переговоров. Читайте также на РАИ Новости Крым:Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяСтраны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136303197_0:87:844:720_1920x0_80_0_0_a6811a5abab44b1a69e742231992f923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, новости сво, нато, в мире, вооруженные силы россии, потери всу , коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, новости
"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине

Профессор из США признал провал Запада в конфликте на Украине

16:59 21.04.2024 (обновлено: 17:21 21.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОскандалившуюся бронемашину украинцы закопали
Оскандалившуюся бронемашину украинцы закопали - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.
По словам эксперта, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте.
"Русские выигрывают. Они разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы", — отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он добавил, что крупные державы направили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом Миршаймер подчеркнул, что пока речь не идет о крупных боевых подразделениях.
Ранее в МИД России заявили, что, продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско.
Накануне представитель Республиканской партии Пол Госар на заседании Палаты представителей в Вашингтоне признал, что властям Украины следует отказаться от необдуманных заявлений, касающихся в том числе возвращения Крыма, и немедленно сесть за стол переговоров.
Читайте также на РАИ Новости Крым:
Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи
"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
Страны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек
 
УкраинаСШАНовости СВОНАТОВ миреВооруженные силы РоссииПотери ВСУКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку
17:44В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
17:34Когда в Крым вернется весна
17:12Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя
16:59"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине
16:30Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения
16:09Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии
15:38Автобус со школьниками перевернулся в Германии – пострадали 27 детей
15:11За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
14:48В Одессе гремят взрывы
14:21Ураганный ветер снес опоры освещения в Феодосии
14:07Очередь у Крымского моста: проезда ждут больше 300 машин
13:56Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности
13:41Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ
13:19Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29
13:07Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
13:00В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине
12:30Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
11:53Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области
11:25Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
Лента новостейМолния