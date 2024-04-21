https://crimea.ria.ru/20240421/russkie-vyigryvayut-v-ssha-priznali-svoe-porazhenie-na-ukraine-1136735372.html

"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине

"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2024

"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине

Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ. Такое заявление сделал американский профессор Джон... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T16:59

2024-04-21T16:59

2024-04-21T17:21

украина

сша

новости сво

нато

в мире

вооруженные силы россии

потери всу

коллективный запад

поставки западного оружия украине

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136303197_0:166:844:641_1920x0_80_0_0_4274493e139822ee496cf4455e577b9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.По словам эксперта, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте. Он добавил, что крупные державы направили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом Миршаймер подчеркнул, что пока речь не идет о крупных боевых подразделениях.Ранее в МИД России заявили, что, продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско.Накануне представитель Республиканской партии Пол Госар на заседании Палаты представителей в Вашингтоне признал, что властям Украины следует отказаться от необдуманных заявлений, касающихся в том числе возвращения Крыма, и немедленно сесть за стол переговоров. Читайте также на РАИ Новости Крым:Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяСтраны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, новости сво, нато, в мире, вооруженные силы россии, потери всу , коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, новости