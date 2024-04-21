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В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине
В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине
Продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Об этом заявили в МИД России после... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T13:00
2024-04-21T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Об этом заявили в МИД России после одобрения очередной помощи Украине на 61 млрд долларов.Палата представителей Конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Украине предлагается выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США своими действиями ободряют киевский режим на террористические атаки по российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов."Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяВ Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма
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сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости сво, новости
В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине

Погружение в гибридную войну против России обернется для США унизительным фиаско - МИД

13:00 21.04.2024 (обновлено: 13:04 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Об этом заявили в МИД России после одобрения очередной помощи Украине на 61 млрд долларов.
Палата представителей Конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Украине предлагается выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов.
"Действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане. В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США своими действиями ободряют киевский режим на террористические атаки по российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов.
"Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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