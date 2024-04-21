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В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине

В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2024

В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине

Продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Об этом заявили в МИД России после... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T13:00

2024-04-21T13:00

2024-04-21T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Об этом заявили в МИД России после одобрения очередной помощи Украине на 61 млрд долларов.Палата представителей Конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Украине предлагается выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США своими действиями ободряют киевский режим на террористические атаки по российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов."Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяВ Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости сво, новости