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В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма
В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма - РИА Новости Крым, 20.04.2024
В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма
Властям Украины следует отказаться от необдуманных заявлений, касающихся в том числе возвращения Крыма, и немедленно сесть за стол переговоров. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T16:41
2024-04-20T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Властям Украины следует отказаться от необдуманных заявлений, касающихся в том числе возвращения Крыма, и немедленно сесть за стол переговоров. Об этом заявил конгрессмен от штата Аризона, представитель Республиканской партии Пол Госар на заседании Палаты представителей в Вашингтоне. Видеофрагмент выступления политика опубликовал Telegram-канал интернет-портала "ИноСМИ".Конгрессмен призвал перестать финансировать Киев, пока президент США Джо Байден не инициирует мирные переговоры по урегулированию конфликта."Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит! Я устал от этого и считаю, что настало время инициировать мирные переговоры", – подчеркнул он.В пятницу Палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в Сенат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РАИ Новости Крым:Подлинная независимость: что для России означает возвращение КрымаКрымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнениеРоссия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова
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крым, россия, новости, политика, сша, конгресс сша, украина
В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма

Крым никогда не вернется в состав Украины – конгрессмен США Госар

16:41 20.04.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Властям Украины следует отказаться от необдуманных заявлений, касающихся в том числе возвращения Крыма, и немедленно сесть за стол переговоров. Об этом заявил конгрессмен от штата Аризона, представитель Республиканской партии Пол Госар на заседании Палаты представителей в Вашингтоне. Видеофрагмент выступления политика опубликовал Telegram-канал интернет-портала "ИноСМИ".

"Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется. Там большинство приняло решение быть с Россией. Подобные заявления являются необдуманными", – сказал Госар.

Конгрессмен призвал перестать финансировать Киев, пока президент США Джо Байден не инициирует мирные переговоры по урегулированию конфликта.
"Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит! Я устал от этого и считаю, что настало время инициировать мирные переговоры", – подчеркнул он.
В пятницу Палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в Сенат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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