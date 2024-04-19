https://crimea.ria.ru/20240419/palata-predstaviteley-ssha-odobrila-zakonoproekty-o-pomoschi-kievu-1136701156.html

Палата представителей США одобрила законопроекты о помощи Киеву

Палата представителей США одобрила законопроекты о помощи Киеву - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Палата представителей США одобрила законопроекты о помощи Киеву

Палата представителей США в пятницу одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T18:49

2024-04-19T18:49

2024-04-19T18:49

сша

конгресс сша

украина

в мире

деньги

коллективный запад

поставки западного оружия украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125347583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96b87f10af5f7d4bfd41b869f760d975.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Палата представителей США в пятницу одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, пишет РИА Новости.В поддержку высказались 316 представителей, 94 конгрессмена были против. Окончательное голосование назначено на субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в сенат.Белый дом уже заявил о поддержке законопроектов и призвал конгресс утвердить их как можно скорее.Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не стало "слишком поздно", необходимо проголосовать за оказание помощи Украине. Он заявил, что было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Украине еще месяцами ранее. Однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.17 апреля палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, был опубликован законопроект, по которому палата представителей США предлагает выделить Украине 61 миллиард долларов. Также документ предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для КиеваГлава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.Читайте также на РИА Новости Крым:С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границейВернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощиКак новый пакет помощи Киеву повлияет на ситуацию в зоне СВО

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, конгресс сша, украина, в мире, деньги, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости