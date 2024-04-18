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С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границей
С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границей - РИА Новости Крым, 18.04.2024
С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границей
Киев хочет собрать 10 миллиардов долларов донатами из разных стран на закупку вооружений у собственных производителей. О старте соответствующего проекта заявил... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T21:31
2024-04-18T21:31
2024-04-18T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Киев хочет собрать 10 миллиардов долларов донатами из разных стран на закупку вооружений у собственных производителей. О старте соответствующего проекта заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, пишет РИА НовостиТакую необходимость Камышев пояснил нехваткой денег. По его словам, украинский ВПК может производить вооружения на 20 миллиардов долларов, тогда как у Киева на эти цели есть только шесть, в этой связи оборонные предприятия используют только треть своих мощностей.По данным украинского министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, первый донат в рамках нового проекта сделала Дания, предоставившая 28,5 миллионов долларов.Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявил в четверг генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы предпочитают донатить на ВСУ из-за границы - данные опросаВернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощиРешение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, новости, дания, в мире, политика, деньги, поставки западного оружия украине
С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границей
Киев хочет собрать за границей донаты на 10 миллиардов долларов и купить оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Киев хочет собрать 10 миллиардов долларов донатами из разных стран на закупку вооружений у собственных производителей. О старте соответствующего проекта заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, пишет РИА Новости
"Родился проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор – не по людям, а по целым нациям. Его цель – собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат", – цитирует Камышина агентство.
Такую необходимость Камышев пояснил нехваткой денег. По его словам, украинский ВПК может производить вооружения на 20 миллиардов долларов, тогда как у Киева на эти цели есть только шесть, в этой связи оборонные предприятия используют только треть своих мощностей.
По данным украинского министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, первый донат в рамках нового проекта сделала Дания, предоставившая 28,5 миллионов долларов.
Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить
Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи Украине не способен повлиять
на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявил
в четверг генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
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