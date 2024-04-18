https://crimea.ria.ru/20240418/vernet-li-ukraina-dolgi-v-kongress-ssha-vnesli-zakon-o-vozmeschenii-pomoschi-1136665681.html

Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи

Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи

Закон о возмещении Украиной полученной финансовой помощи будет принят в американском Конгрессе. В этом убежден доктор экономических наук, профессор Никита... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T19:31

2024-04-18T19:31

2024-04-18T19:43

эксклюзивы риа новости крым

мнения

никита кричевский

украина

деньги

долги

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110709/31/1107093155_0:126:1917:1204_1920x0_80_0_0_8014109e979ee3e4d289de4943c7654c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Закон о возмещении Украиной полученной финансовой помощи будет принят в американском Конгрессе. В этом убежден доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Как он заявил РИА Новости Крым, это делается для затягивания процесса выделения нового пакета поддержки.Ранее в палату представителей американского Конгреса был внесен законопроект, предписывающий президенту США договориться с Украиной о возмещении выделенных средств. Об этом сообщили РИА Новости.Украину уже не просят отчитаться, на что были потрачены средства. "Они понимают, что все уже украдено", сказал экономист. Возмещать Киев ничего не будет, но принятие этого закона даст республиканцам аргументы в споре о выделении новых средств."Логично, что поставленный ребром вопрос решен со стороны Украины не будет, следовательно, подвисает и вопрос об оказании новой помощи. То есть все это делается исключительно для того, чтобы затянуть этот процесс. Никому это уже не интересно, по факту от Украины все уже отказались, но на словах по-прежнему продолжают поддерживать", – уверен эксперт.В то же время Украина крайне остро нуждается в деньгах, потому что она критически зависит от западной помощи, сказал специалист.Согласно внесенному в палату представителей законопроекту, в течение 60 дней после его вступления в силу президент США должен подписать соглашение с правительством Украины о возмещении полученных средств. При этом возврату также подлежат средства, выделенные по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии". При этом допускается списание 50% долга.В начале 2024 года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.7 декабря 2023 года Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 миллиард долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMSПроект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларовПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, никита кричевский, украина, деньги, долги, сша