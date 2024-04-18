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Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи
Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи
Закон о возмещении Украиной полученной финансовой помощи будет принят в американском Конгрессе. В этом убежден доктор экономических наук, профессор Никита... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T19:31
2024-04-18T19:31
2024-04-18T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Закон о возмещении Украиной полученной финансовой помощи будет принят в американском Конгрессе. В этом убежден доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Как он заявил РИА Новости Крым, это делается для затягивания процесса выделения нового пакета поддержки.Ранее в палату представителей американского Конгреса был внесен законопроект, предписывающий президенту США договориться с Украиной о возмещении выделенных средств. Об этом сообщили РИА Новости.Украину уже не просят отчитаться, на что были потрачены средства. "Они понимают, что все уже украдено", сказал экономист. Возмещать Киев ничего не будет, но принятие этого закона даст республиканцам аргументы в споре о выделении новых средств."Логично, что поставленный ребром вопрос решен со стороны Украины не будет, следовательно, подвисает и вопрос об оказании новой помощи. То есть все это делается исключительно для того, чтобы затянуть этот процесс. Никому это уже не интересно, по факту от Украины все уже отказались, но на словах по-прежнему продолжают поддерживать", – уверен эксперт.В то же время Украина крайне остро нуждается в деньгах, потому что она критически зависит от западной помощи, сказал специалист.Согласно внесенному в палату представителей законопроекту, в течение 60 дней после его вступления в силу президент США должен подписать соглашение с правительством Украины о возмещении полученных средств. При этом возврату также подлежат средства, выделенные по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии". При этом допускается списание 50% долга.В начале 2024 года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.7 декабря 2023 года Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 миллиард долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMSПроект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларовПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"
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мнения, никита кричевский, украина, деньги, долги, сша
Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи
Закон о возврате выделенных Киеву денег будет принят Конгрессом США – прогноз эксперта
19:31 18.04.2024 (обновлено: 19:43 18.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Закон о возмещении Украиной полученной финансовой помощи будет принят в американском Конгрессе. В этом убежден доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Как он заявил РИА Новости Крым
, это делается для затягивания процесса выделения нового пакета поддержки.
Ранее в палату представителей американского Конгреса был внесен законопроект, предписывающий президенту США договориться с Украиной о возмещении выделенных средств. Об этом сообщили РИА Новости.
"Конечно, примут. Потому что, вы знаете, там идет на выборы господин Трамп, а Трамп по менталитету бизнесмен. И он говорит: мы готовы поддерживать, но мы хотим что-то взамен, либо это будет кредит, либо это будет обмен чего-то на что-то. И вот этот предпринимательский менталитет переносится, собственно, на действующую законодательную власть", – утверждает профессор Кричевский.
Украину уже не просят отчитаться, на что были потрачены средства. "Они понимают, что все уже украдено", сказал экономист. Возмещать Киев ничего не будет, но принятие этого закона даст республиканцам аргументы в споре о выделении новых средств.
"Логично, что поставленный ребром вопрос решен со стороны Украины не будет, следовательно, подвисает и вопрос об оказании новой помощи. То есть все это делается исключительно для того, чтобы затянуть этот процесс. Никому это уже не интересно, по факту от Украины все уже отказались, но на словах по-прежнему продолжают поддерживать", – уверен эксперт.
В то же время Украина крайне остро нуждается в деньгах, потому что она критически зависит от западной помощи, сказал специалист.
Согласно внесенному в палату представителей законопроекту, в течение 60 дней после его вступления в силу президент США должен подписать соглашение с правительством Украины о возмещении полученных средств. При этом возврату также подлежат средства, выделенные по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии". При этом допускается списание 50% долга.
В начале 2024 года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил
, что США больше не могут отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
7 декабря 2023 года Сенат США заблокировал
законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 миллиард долларов.
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