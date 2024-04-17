Рейтинг@Mail.ru
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240417/proekt-pomoschi-ssha-ukraine-predpolagaet-vydelit-pochti-61-mlrd-dollarov-1136644699.html
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T20:41
2024-04-17T20:41
сша
украина
западная помощь украине
в мире
новости
деньги
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_73df4d6f792d7521e8de0fc858b70bbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости.Палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".26 миллионов долларов конгрессмены предлагают выделить на аудит помощи.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.В феврале в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.Читайте также на РИА Новости Крым:По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9fdb4628b6a27efaf6f26efd6c1aaaba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, западная помощь украине, в мире, новости, деньги, бюджет
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов

В США опубликован проект помощи Украине на сумму почти в 61 миллиард долларов

20:41 17.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости.
Палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.
"Из общей суммы ассигнований в 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг", - говорится в тесте.
Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
26 миллионов долларов конгрессмены предлагают выделить на аудит помощи.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.
В феврале в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"
Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
 
СШАУкраинаЗападная помощь УкраинеВ миреНовостиДеньгиБюджет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Главные новости Крыма: 17 апреля
21:49Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
21:36Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
21:19В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи
21:08ВСУ бьют кассетными снарядами по Донецку: ранены два человека
20:59ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
20:41Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
20:13В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
19:50В Севастополе проходят учебные стрельбы военных
19:42Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
19:23Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники
19:06В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
18:53Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
18:30Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
18:11Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
17:59Мощное землетрясение произошло в Японии
17:45Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
17:35Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
17:27В Севастополе отменили воздушную тревогу
17:20В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель
Лента новостейМолния