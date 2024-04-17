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Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T20:41
2024-04-17T20:41
2024-04-17T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости.Палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".26 миллионов долларов конгрессмены предлагают выделить на аудит помощи.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.В феврале в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.Читайте также на РИА Новости Крым:По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
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сша, украина, западная помощь украине, в мире, новости, деньги, бюджет
Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
В США опубликован проект помощи Украине на сумму почти в 61 миллиард долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости.
Палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.
"Из общей суммы ассигнований в 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг", - говорится в тесте.
Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
26 миллионов долларов конгрессмены предлагают выделить на аудит помощи.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил
от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом
, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.
В феврале в сенате США заблокировали законопроект
, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.
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