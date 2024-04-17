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Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов

Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов

Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T20:41

2024-04-17T20:41

2024-04-17T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости.Палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".26 миллионов долларов конгрессмены предлагают выделить на аудит помощи.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.В феврале в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.Читайте также на РИА Новости Крым:По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, западная помощь украине, в мире, новости, деньги, бюджет