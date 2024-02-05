Рейтинг@Mail.ru
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240205/chto-ne-pozvolit-kongressu-ssha-progolosovat-za-pomosch-ukraine-1134695551.html
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
Конгресс США не проголосует за законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере 60 млрд долларов. Тому есть несколько причин, и одна из них - Китай. Такое РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T13:37
2024-02-05T14:13
радио "спутник в крыму"
сша
александр гусев
мнения
украина
новости
в мире
политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134698946_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_fd4aedf565050891bd77491f289e8fb3.jpg.webp
Александр Гусев: Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины
Александр Гусев: Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Конгресс США не проголосует за законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере 60 млрд долларов. Тому есть несколько причин, и одна из них - Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В новом законопроекте, по сравнению с первоначальным, помощь Израилю сокращена втрое (14 млрд долларов вместо 40 млрд), а финансирование мероприятий по укреплению южной границы, между США и Мексикой, чего так добивались республиканцы, увеличено в 3,5 раза (20 млрд долларов вместо прежних 6 млрд), обратил внимание Гусев. Тем не менее, уверен эксперт, они не будут договариваться с демократами даже на этих условиях, хотя действующий президент Джо Байден назвал обновленный документ компромиссным."Эта инициатива президента обречена на провал. Республиканцы-конгрессмены не будут за него голосовать – будут блокировать… В таком виде, я думаю, он принят быть не может", – сказал Гусев.Все дело в том, что объемы финансовой помощи Украине не изменились и остаются в рамках 60 млрд долларов, что американцы считают неприемлемо огромной суммой, пояснил эксперт. Это доказывает отсутствие единогласия не только в нижней палате Конгресса – представителей, но и в верхней – Сенате, где "ситуация тоже патовая: 50х50", сказал он. И хотя из 60 млрд долларов Киев на самом деле получит только 15 – "все остальное – это техническая или военно-техническая помощь", – даже этого много, учитывая, что на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе предусмотрено всего 5 млрд, а эта тема для США гораздо более волнительна, нежели Украина, считает эксперт."Я убежден в том, что скрытая подоплека заключается все-таки в сдерживании Китая, прежде всего в Тайваньском проливе. США держат этот регион под своими прицелом и считают, что те средства, которые запланированы на противодействие Китаю, незначительны – их нужно увеличивать. А за счет чего? За счет средств на помощь Украине", – поделился мнением Гусев.Кроме того, вопрос укрепления южной границы США и ее защиты от мигрантов, по мнению Гусева, в действительности не связан с деньгами, поэтому позиция республиканцев остается неизменной на фоне увеличения объемов финансирования."Президентские выборы 5 ноября. И для Байдена очень выгодно иметь этих мигрантов, наводняющих сейчас южные районы Соединенных Штатов, которые фактически будут вовлечены в избирательный процесс. По мнению сотрудников Белого дома, аналитиков, это своеобразная палочка-выручалочка может быть, поэтому они всячески сопротивляются тому, чтобы закрыть границу… А Трамп уже заявил, что категорически не приемлет такую позицию демократов – границу необходимо закрыть. Его сторонники в Конгрессе и противостоят этому. То есть, тут дело не в объемах финансирования", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
https://crimea.ria.ru/20240203/bolshe-ne-dadut-stoit-li-kievu-zhdat-novykh-transhey-ot-evrosoyuza-1134639606.html
https://crimea.ria.ru/20240129/revizory-iz-ssha-nagryanuli-v-kiev-1134532322.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134698946_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_fe28ef5c9e8bdccb29cfe754d65087e6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, александр гусев, мнения, украина, новости, в мире, политика, экономика
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине

Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины – эксперт

13:37 05.02.2024 (обновлено: 14:13 05.02.2024)
 
© AFP 2023 / DANIEL SLIMКапитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 февраля 2024 года. (Фото Дэниела СЛИМА/AFP)
Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 февраля 2024 года. (Фото Дэниела СЛИМА/AFP) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Конгресс США не проголосует за законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере 60 млрд долларов. Тому есть несколько причин, и одна из них - Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Александр Гусев: Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины
13:37
Сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву.
В новом законопроекте, по сравнению с первоначальным, помощь Израилю сокращена втрое (14 млрд долларов вместо 40 млрд), а финансирование мероприятий по укреплению южной границы, между США и Мексикой, чего так добивались республиканцы, увеличено в 3,5 раза (20 млрд долларов вместо прежних 6 млрд), обратил внимание Гусев.
Тем не менее, уверен эксперт, они не будут договариваться с демократами даже на этих условиях, хотя действующий президент Джо Байден назвал обновленный документ компромиссным.
"Эта инициатива президента обречена на провал. Республиканцы-конгрессмены не будут за него голосовать – будут блокировать… В таком виде, я думаю, он принят быть не может", – сказал Гусев.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
3 февраля, 09:02Радио "Спутник в Крыму"
Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
Все дело в том, что объемы финансовой помощи Украине не изменились и остаются в рамках 60 млрд долларов, что американцы считают неприемлемо огромной суммой, пояснил эксперт. Это доказывает отсутствие единогласия не только в нижней палате Конгресса – представителей, но и в верхней – Сенате, где "ситуация тоже патовая: 50х50", сказал он.
"Эта финансовая помощь Украине уже всем оскомину набила в Конгрессе Соединенных Штатов. Что такое 60 миллиардов? Это громадные деньги американских налогоплательщиков, которые не хотят финансировать противостояние, как они считают, между Россией и Украиной", – отметил Гусев.
И хотя из 60 млрд долларов Киев на самом деле получит только 15 – "все остальное – это техническая или военно-техническая помощь", – даже этого много, учитывая, что на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе предусмотрено всего 5 млрд, а эта тема для США гораздо более волнительна, нежели Украина, считает эксперт.
"Я убежден в том, что скрытая подоплека заключается все-таки в сдерживании Китая, прежде всего в Тайваньском проливе. США держат этот регион под своими прицелом и считают, что те средства, которые запланированы на противодействие Китаю, незначительны – их нужно увеличивать. А за счет чего? За счет средств на помощь Украине", – поделился мнением Гусев.
Кроме того, вопрос укрепления южной границы США и ее защиты от мигрантов, по мнению Гусева, в действительности не связан с деньгами, поэтому позиция республиканцев остается неизменной на фоне увеличения объемов финансирования.
"Президентские выборы 5 ноября. И для Байдена очень выгодно иметь этих мигрантов, наводняющих сейчас южные районы Соединенных Штатов, которые фактически будут вовлечены в избирательный процесс. По мнению сотрудников Белого дома, аналитиков, это своеобразная палочка-выручалочка может быть, поэтому они всячески сопротивляются тому, чтобы закрыть границу… А Трамп уже заявил, что категорически не приемлет такую позицию демократов – границу необходимо закрыть. Его сторонники в Конгрессе и противостоят этому. То есть, тут дело не в объемах финансирования", – заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт
Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
На Украину прибыли грузы международной технической помощи от США
29 января, 15:24
Ревизоры из США нагрянули в Киев
 
Радио "Спутник в Крыму"СШААлександр ГусевМненияУкраинаНовостиВ миреПолитикаЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь
15:14Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ
15:07Правительство Казахстана ушло в отставку
14:50Украина станет иждивенцем Евросоюза
14:2218 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня
13:37При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС
13:37Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
13:30Морской транспорт в Севастополе останавливает движение
13:27Зачем Польша "вспомнила" о Крыме
12:43Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году
12:24Направлявшийся из Одессы в Воронеж груз со взрывчаткой задержали в Грузии
11:59Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
11:54Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации
11:30Из-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжник
11:19Поезд Симферополь-Адлер остановлен из-за схода селя в Сочи
11:14Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты
11:09Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник
11:03Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО
10:55"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов
10:47На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн
Лента новостейМолния