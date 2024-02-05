https://crimea.ria.ru/20240205/chto-ne-pozvolit-kongressu-ssha-progolosovat-za-pomosch-ukraine-1134695551.html
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
Конгресс США не проголосует за законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере 60 млрд долларов. Тому есть несколько причин, и одна из них - Китай. Такое РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T13:37
2024-02-05T13:37
2024-02-05T14:13
радио "спутник в крыму"
сша
александр гусев
мнения
украина
новости
в мире
политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134698946_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_fd4aedf565050891bd77491f289e8fb3.jpg.webp
Александр Гусев: Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины
Александр Гусев: Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Конгресс США не проголосует за законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере 60 млрд долларов. Тому есть несколько причин, и одна из них - Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В новом законопроекте, по сравнению с первоначальным, помощь Израилю сокращена втрое (14 млрд долларов вместо 40 млрд), а финансирование мероприятий по укреплению южной границы, между США и Мексикой, чего так добивались республиканцы, увеличено в 3,5 раза (20 млрд долларов вместо прежних 6 млрд), обратил внимание Гусев. Тем не менее, уверен эксперт, они не будут договариваться с демократами даже на этих условиях, хотя действующий президент Джо Байден назвал обновленный документ компромиссным."Эта инициатива президента обречена на провал. Республиканцы-конгрессмены не будут за него голосовать – будут блокировать… В таком виде, я думаю, он принят быть не может", – сказал Гусев.Все дело в том, что объемы финансовой помощи Украине не изменились и остаются в рамках 60 млрд долларов, что американцы считают неприемлемо огромной суммой, пояснил эксперт. Это доказывает отсутствие единогласия не только в нижней палате Конгресса – представителей, но и в верхней – Сенате, где "ситуация тоже патовая: 50х50", сказал он. И хотя из 60 млрд долларов Киев на самом деле получит только 15 – "все остальное – это техническая или военно-техническая помощь", – даже этого много, учитывая, что на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе предусмотрено всего 5 млрд, а эта тема для США гораздо более волнительна, нежели Украина, считает эксперт."Я убежден в том, что скрытая подоплека заключается все-таки в сдерживании Китая, прежде всего в Тайваньском проливе. США держат этот регион под своими прицелом и считают, что те средства, которые запланированы на противодействие Китаю, незначительны – их нужно увеличивать. А за счет чего? За счет средств на помощь Украине", – поделился мнением Гусев.Кроме того, вопрос укрепления южной границы США и ее защиты от мигрантов, по мнению Гусева, в действительности не связан с деньгами, поэтому позиция республиканцев остается неизменной на фоне увеличения объемов финансирования."Президентские выборы 5 ноября. И для Байдена очень выгодно иметь этих мигрантов, наводняющих сейчас южные районы Соединенных Штатов, которые фактически будут вовлечены в избирательный процесс. По мнению сотрудников Белого дома, аналитиков, это своеобразная палочка-выручалочка может быть, поэтому они всячески сопротивляются тому, чтобы закрыть границу… А Трамп уже заявил, что категорически не приемлет такую позицию демократов – границу необходимо закрыть. Его сторонники в Конгрессе и противостоят этому. То есть, тут дело не в объемах финансирования", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
https://crimea.ria.ru/20240203/bolshe-ne-dadut-stoit-li-kievu-zhdat-novykh-transhey-ot-evrosoyuza-1134639606.html
https://crimea.ria.ru/20240129/revizory-iz-ssha-nagryanuli-v-kiev-1134532322.html
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134698946_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_fe28ef5c9e8bdccb29cfe754d65087e6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, александр гусев, мнения, украина, новости, в мире, политика, экономика
Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине
Конгресс США не одобрит выделения 60 млрд долларов для Украины – эксперт
13:37 05.02.2024 (обновлено: 14:13 05.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
Конгресс США не проголосует за законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере 60 млрд долларов. Тому есть несколько причин, и одна из них - Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Сенат США представил законопроект
о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву.
В новом законопроекте, по сравнению с первоначальным, помощь Израилю сокращена втрое (14 млрд долларов вместо 40 млрд), а финансирование мероприятий по укреплению южной границы, между США и Мексикой, чего так добивались республиканцы, увеличено в 3,5 раза (20 млрд долларов вместо прежних 6 млрд), обратил внимание Гусев.
Тем не менее, уверен эксперт, они не будут договариваться с демократами даже на этих условиях, хотя действующий президент Джо Байден назвал обновленный документ компромиссным.
"Эта инициатива президента обречена на провал. Республиканцы-конгрессмены не будут за него голосовать – будут блокировать… В таком виде, я думаю, он принят быть не может", – сказал Гусев.
Все дело в том, что объемы финансовой помощи Украине не изменились и остаются в рамках 60 млрд долларов, что американцы считают неприемлемо огромной суммой, пояснил эксперт. Это доказывает отсутствие единогласия не только в нижней палате Конгресса – представителей, но и в верхней – Сенате, где "ситуация тоже патовая: 50х50", сказал он.
"Эта финансовая помощь Украине уже всем оскомину набила в Конгрессе Соединенных Штатов. Что такое 60 миллиардов? Это громадные деньги американских налогоплательщиков, которые не хотят финансировать противостояние, как они считают, между Россией и Украиной", – отметил Гусев.
И хотя из 60 млрд долларов Киев на самом деле получит только 15 – "все остальное – это техническая или военно-техническая помощь", – даже этого много, учитывая, что на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе предусмотрено всего 5 млрд, а эта тема для США гораздо более волнительна, нежели Украина, считает эксперт.
"Я убежден в том, что скрытая подоплека заключается все-таки в сдерживании Китая, прежде всего в Тайваньском проливе. США держат этот регион под своими прицелом и считают, что те средства, которые запланированы на противодействие Китаю, незначительны – их нужно увеличивать. А за счет чего? За счет средств на помощь Украине", – поделился мнением Гусев.
Кроме того, вопрос укрепления южной границы США и ее защиты от мигрантов, по мнению Гусева, в действительности не связан с деньгами, поэтому позиция республиканцев остается неизменной на фоне увеличения объемов финансирования.
"Президентские выборы 5 ноября. И для Байдена очень выгодно иметь этих мигрантов, наводняющих сейчас южные районы Соединенных Штатов, которые фактически будут вовлечены в избирательный процесс. По мнению сотрудников Белого дома, аналитиков, это своеобразная палочка-выручалочка может быть, поэтому они всячески сопротивляются тому, чтобы закрыть границу… А Трамп уже заявил, что категорически не приемлет такую позицию демократов – границу необходимо закрыть. Его сторонники в Конгрессе и противостоят этому. То есть, тут дело не в объемах финансирования", – заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: