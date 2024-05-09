https://crimea.ria.ru/20240509/ograblenie-po-ukrainski-kak-kiev-pokhitil-zoloto-iz-muzeya-kryma-v-ussr-1137143310.html

Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР

Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР

Центральный музей Тавриды отмечает 103-летие и вспоминает ценные приобретения и невосполнимые потери за период своей непростой истории. О том, как создавалась и РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T09:11

2024-05-09T09:11

2024-05-09T09:11

радио "спутник в крыму"

центральный музей тавриды

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Центральный музей Тавриды отмечает 103-летие Центральный музей Тавриды отмечает 103-летие audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Центральный музей Тавриды отмечает 103-летие и вспоминает ценные приобретения и невосполнимые потери за период своей непростой истории. О том, как создавалась и утрачивались коллекции не только по причине войн и поствоенного лихолетья, но и по прихоти киевских властей – с передачей Крыма Украинской ССР, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Как закалялся музейЦентральный музей Тарвиды был основан по окончании Гражданской войны, 8 мая 1921 года. Появился он в результате объединения двух музеев, созданных еще во времена Российской империи, рассказал Мальгин.Первый создавался при Таврической ученой архивной комиссии в Симферополе в далеком 1887-м. Сюда члены общества и все, кто занимался раскопками и историей Крыма, передавали находки, в том числе археологические. Второй основало в 1899 году Таврическое губернское земство, и собирались здесь артефакты, связанные с естественнонаучными богатствами Крыма, его природой.Во время Гражданской войны было утрачено большое количество разного рода артефактов. В Крыму это было тоже очень заметно, говорит специалист.С появлением областного Комитета по делам музеев и охране памятников старины, искусства, природы и народного быта (Крымохрис) удалось спасти от уничтожения многие богатства на Южном берегу Крыма и в Симферополе. В частности, мебельные гарнитуры из дворцов и дач, многие из которых уходили на растопку печей домов в близлежащих районах, отметил эксперт."Но потом началась другая волна бедствия. Молодому советскому государству не хватало денег для индустриализации, а нужно было как-то жить, покупать продовольствие. Тогда стали продавать наиболее ценные вещи, не только в Крыму. Они были проданы на Запад за золото, а иногда и за прямые поставки продовольствия", – сказал Мальгин.И сегодня "многие музеи Европы имеют предметы из русских коллекций, поступившие вот таким образом" в то непростое время, добавил он. Деятелям музейного дела в Крыму пришлось тогда немало побороться за то, чтобы что-то осталось, и это удалось. Музей стал вновь пополняться артефактами.Но потом была Великая Отечественная война, а с ней – утрата более 20 тысяч ценных предметов: объектов нумизматики, ювелирного искусства и этнографии. Их пытались спасти, вывезли на Кавказ, но на станции в Армавире эшелон попал под немецкий авиационный обстрел, и "практически все погибло", рассказал специалист.В послевоенное время жалобы сотрудников музея областному руководству на нехватку места закончились тем, что в 1950-1051 годах все "лишние" предметы раздали другим музеям и научным учреждениям формировавшейся тогда Крымской академии наук. "В десять раз уменьшилась коллекция и изменилась сама ее структура. Если раньше это был естественнонаучный музей, то потом тема археологии и истории стала преобладающей", – сказал Мальгин.Украинский следНо если предыдущие потери ценностей были связаны с войнами и послевоенной неустроенностью, то две последующие крупные утраты коллекций Центрального музея Тавриды имеют отношение к деятельности украинских властей в Киеве в мирное время. Причем первая произошла в связи с передачей Крыма от России советской Украине. А вторая – с его выходом из независимой Украины и воссоединением с Россией. По словам Мальгина, первая большая конфискация случилась в начале 1960-х. Тогда Крым стал частью Украинской ССР. Началось строительство Каховской ГЭС, огромных агросистем на юге Украины, каналов, водохранилищ. В процессе этих работ были сделаны превосходные находки: раскопаны Скифские курганы с удивительными экспонатами. И киевское республиканское руководство решило: "А давайте покажем народу, что у нас есть", вспоминает специалист.В итоге к 1991 году "брать в музее уже особенно было нечего", добавил он. Но и на этот раз закаленный в невзгодах музей не исчез – пополнение его коллекции продолжилось. До тех пор, пока у украинских властей, на этот раз уже совершенно не дружественной Украины, не созрел план его очередного ограбления, поддержанный "партнерами" Киева в Европе. Речь о скифском золоте и попытке четырех музеев Крыма, в том числе Центрального музея Тавриды, вернуть коллекцию из 2 тысяч предметов, переданную в страны ЕС на выставку более десяти лет назад. "Мы подверглись, я надеюсь, в последний раз в своей истории, ограблению, когда по требованию украинской стороны Университет Амстердама не вернул нам часть коллекции, которую мы повезли в Германию, а потом в Голландию. К сожалению, судебная система Европейского союза оказалась не на высоте, было принято несправедливое решение. И пока эти предметы не у нас, но мы надеемся на их возвращение к нам, в родные пенаты", – сказал Мальгин.По его словам, сейчас коллекция Центрального музея Тавриды насчитывает около 140 тысяч экспонатов и является одной из крупнейших и интереснейших коллекций в Крыму.Он также выразил надежду на то, что большие реставрационные работы, которые ведутся сейчас в музеях Крыма при поддержке правительства России, продолжатся, и музейное дело в республике будет только развиваться. Читайте также на РИА Новости Крым: Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе

https://crimea.ria.ru/20240131/povtoryat-sudbu-skifskogo-zolota-zakharova-o-vyvezennykh-v-luvr-ikonakh-1134586598.html

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