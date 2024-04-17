https://crimea.ria.ru/20240417/proigryvali-v-kazino-kak-nakhodki-arkheologov-iz-kryma-nakhodili-na-zapade-1136620338.html

Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе

Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе

Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T22:26

2024-04-17T22:26

2024-04-17T21:57

археология в крыму

ран

история

раскопки

эльзара хайрединова

крым

венгрия

германия

крым подземный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136625235_0:431:2109:1617_1920x0_80_0_0_ffb906f805ec338e8640286535f2716a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.Крупными археологическими коллекциями владели руководители страны, которые откровенно в этом признавались и даже устраивали выставки, утверждает Эльзара Хайрединова."Мы просто были свидетелями. В 2005 году венгерская таможня арестовала человека с Украины, который вывез огромную коллекцию находок из Крыма. Венгры обратились к нашему Александру Ильичу Айбабину, потому что он специалист по этим раннесредневековым древностям. Он выезжал в Венгрию и дал заключение, что это вещи абсолютно точно наши", – привела пример археолог.В частности, работники венгерской таможни изъяли орлиноголовые пряжки, пальчатые и пластинчатые фибулы, которые производились на территории Крыма и которых "не заметили" на государственной границе Украины. Их должны были вернуть, но продолжения этой истории крымские ученые так и не узнали."Еще один пример – центральный римско-германский музей города Майнца. Он находится рядом с Висбаденом, где есть игорные заведения. И там один человек проигрался и в залог оставил коллекцию археологических находок, которые были переданы потом в Майнц. Нам эти вещи показывали – это были наши крымские находки. То есть экспонаты с легкостью попадали за рубеж, где их вылавливали", – рассказала Эльзара Хайрединова.И напомнила, что в Центральном музее Тавриды хранятся экспонаты, задержанные еще при Украине. Но они много лет оставались в СБУ, и только после воссоединения Крыма с Россией были переданы в музей сотрудниками ФСБ.В ноябре 2023 года на Украину вернулось так называемое скифское золото из Крыма – коллекция экспонатов из нескольких музеев полуострова, в 2013 году переданных для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил РИА Новости Крым, что скифское золото ожидает печальная участь – оно осядет в частных коллекциях.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевВ Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на УкраинеСкифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова

крым

венгрия

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, видео, ран, история, раскопки, эльзара хайрединова, крым, венгрия, германия, крым подземный, новости, культурное наследие