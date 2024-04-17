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Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T22:26
2024-04-17T21:57
археология в крыму
ран
история
раскопки
эльзара хайрединова
крым
венгрия
германия
крым подземный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.Крупными археологическими коллекциями владели руководители страны, которые откровенно в этом признавались и даже устраивали выставки, утверждает Эльзара Хайрединова."Мы просто были свидетелями. В 2005 году венгерская таможня арестовала человека с Украины, который вывез огромную коллекцию находок из Крыма. Венгры обратились к нашему Александру Ильичу Айбабину, потому что он специалист по этим раннесредневековым древностям. Он выезжал в Венгрию и дал заключение, что это вещи абсолютно точно наши", – привела пример археолог.В частности, работники венгерской таможни изъяли орлиноголовые пряжки, пальчатые и пластинчатые фибулы, которые производились на территории Крыма и которых "не заметили" на государственной границе Украины. Их должны были вернуть, но продолжения этой истории крымские ученые так и не узнали."Еще один пример – центральный римско-германский музей города Майнца. Он находится рядом с Висбаденом, где есть игорные заведения. И там один человек проигрался и в залог оставил коллекцию археологических находок, которые были переданы потом в Майнц. Нам эти вещи показывали – это были наши крымские находки. То есть экспонаты с легкостью попадали за рубеж, где их вылавливали", – рассказала Эльзара Хайрединова.И напомнила, что в Центральном музее Тавриды хранятся экспонаты, задержанные еще при Украине. Но они много лет оставались в СБУ, и только после воссоединения Крыма с Россией были переданы в музей сотрудниками ФСБ.В ноябре 2023 года на Украину вернулось так называемое скифское золото из Крыма – коллекция экспонатов из нескольких музеев полуострова, в 2013 году переданных для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил РИА Новости Крым, что скифское золото ожидает печальная участь – оно осядет в частных коллекциях.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевВ Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на УкраинеСкифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова
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РИА Новости Крым
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96
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Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе

Находки крымских археологов продавали на запад и проигрывали в казино - РАН

22:26 17.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.

"Органы, которые должны были наблюдать за тем, чтобы этого не было, они как раз и способствовали налаживанию каналов по вывозу вещей. А сейчас все эти каналы перекрыты, ушел этот "бизнес". В Российской Федерации очень жесткое законодательство по охране культурного наследия, и это хорошо для нас", – подчеркнула она.

Крупными археологическими коллекциями владели руководители страны, которые откровенно в этом признавались и даже устраивали выставки, утверждает Эльзара Хайрединова.
"Мы просто были свидетелями. В 2005 году венгерская таможня арестовала человека с Украины, который вывез огромную коллекцию находок из Крыма. Венгры обратились к нашему Александру Ильичу Айбабину, потому что он специалист по этим раннесредневековым древностям. Он выезжал в Венгрию и дал заключение, что это вещи абсолютно точно наши", – привела пример археолог.
В частности, работники венгерской таможни изъяли орлиноголовые пряжки, пальчатые и пластинчатые фибулы, которые производились на территории Крыма и которых "не заметили" на государственной границе Украины. Их должны были вернуть, но продолжения этой истории крымские ученые так и не узнали.
"Еще один пример – центральный римско-германский музей города Майнца. Он находится рядом с Висбаденом, где есть игорные заведения. И там один человек проигрался и в залог оставил коллекцию археологических находок, которые были переданы потом в Майнц. Нам эти вещи показывали – это были наши крымские находки. То есть экспонаты с легкостью попадали за рубеж, где их вылавливали", – рассказала Эльзара Хайрединова.
И напомнила, что в Центральном музее Тавриды хранятся экспонаты, задержанные еще при Украине. Но они много лет оставались в СБУ, и только после воссоединения Крыма с Россией были переданы в музей сотрудниками ФСБ.

"Эти вещи ввозились из Турции – значит, через Украину эти ценности получали паспортизацию, а потом их уже дальше распространяли под видом найденных на Украине. На различных аукционах наши крымские находки "гуляли" совершенно спокойно", – сказала специалист.

В ноябре 2023 года на Украину вернулось так называемое скифское золото из Крыма – коллекция экспонатов из нескольких музеев полуострова, в 2013 году переданных для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил РИА Новости Крым, что скифское золото ожидает печальная участь – оно осядет в частных коллекциях.
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Археология в КрымуРАНИсторияРаскопкиЭльзара ХайрединоваКрымВенгрияГерманияКрым подземныйНовостиКультурное наследие
 
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