https://crimea.ria.ru/20240417/proigryvali-v-kazino-kak-nakhodki-arkheologov-iz-kryma-nakhodili-na-zapade-1136620338.html
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T22:26
2024-04-17T22:26
2024-04-17T21:57
археология в крыму
ран
история
раскопки
эльзара хайрединова
крым
венгрия
германия
крым подземный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136625235_0:431:2109:1617_1920x0_80_0_0_ffb906f805ec338e8640286535f2716a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.Крупными археологическими коллекциями владели руководители страны, которые откровенно в этом признавались и даже устраивали выставки, утверждает Эльзара Хайрединова."Мы просто были свидетелями. В 2005 году венгерская таможня арестовала человека с Украины, который вывез огромную коллекцию находок из Крыма. Венгры обратились к нашему Александру Ильичу Айбабину, потому что он специалист по этим раннесредневековым древностям. Он выезжал в Венгрию и дал заключение, что это вещи абсолютно точно наши", – привела пример археолог.В частности, работники венгерской таможни изъяли орлиноголовые пряжки, пальчатые и пластинчатые фибулы, которые производились на территории Крыма и которых "не заметили" на государственной границе Украины. Их должны были вернуть, но продолжения этой истории крымские ученые так и не узнали."Еще один пример – центральный римско-германский музей города Майнца. Он находится рядом с Висбаденом, где есть игорные заведения. И там один человек проигрался и в залог оставил коллекцию археологических находок, которые были переданы потом в Майнц. Нам эти вещи показывали – это были наши крымские находки. То есть экспонаты с легкостью попадали за рубеж, где их вылавливали", – рассказала Эльзара Хайрединова.И напомнила, что в Центральном музее Тавриды хранятся экспонаты, задержанные еще при Украине. Но они много лет оставались в СБУ, и только после воссоединения Крыма с Россией были переданы в музей сотрудниками ФСБ.В ноябре 2023 года на Украину вернулось так называемое скифское золото из Крыма – коллекция экспонатов из нескольких музеев полуострова, в 2013 году переданных для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил РИА Новости Крым, что скифское золото ожидает печальная участь – оно осядет в частных коллекциях.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевВ Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на УкраинеСкифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова
крым
венгрия
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136625235_0:233:2109:1815_1920x0_80_0_0_abb755604a614bda718d52407d6e3ff9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология в крыму, видео, ран, история, раскопки, эльзара хайрединова, крым, венгрия, германия, крым подземный, новости, культурное наследие
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
Находки крымских археологов продавали на запад и проигрывали в казино - РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украина была постоянным поставщиком археологических ценностей на запад. Они оседали в частных коллекциях, их проигрывали в казино или продавали на аукционах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.
"Органы, которые должны были наблюдать за тем, чтобы этого не было, они как раз и способствовали налаживанию каналов по вывозу вещей. А сейчас все эти каналы перекрыты, ушел этот "бизнес". В Российской Федерации очень жесткое законодательство по охране культурного наследия, и это хорошо для нас", – подчеркнула она.
Крупными археологическими коллекциями владели руководители страны, которые откровенно в этом признавались и даже устраивали выставки, утверждает Эльзара Хайрединова.
"Мы просто были свидетелями. В 2005 году венгерская таможня арестовала человека с Украины, который вывез огромную коллекцию находок из Крыма. Венгры обратились к нашему Александру Ильичу Айбабину, потому что он специалист по этим раннесредневековым древностям. Он выезжал в Венгрию и дал заключение, что это вещи абсолютно точно наши", – привела пример археолог.
В частности, работники венгерской таможни изъяли орлиноголовые пряжки, пальчатые и пластинчатые фибулы, которые производились на территории Крыма и которых "не заметили" на государственной границе Украины. Их должны были вернуть, но продолжения этой истории крымские ученые так и не узнали.
"Еще один пример – центральный римско-германский музей города Майнца. Он находится рядом с Висбаденом, где есть игорные заведения. И там один человек проигрался и в залог оставил коллекцию археологических находок, которые были переданы потом в Майнц. Нам эти вещи показывали – это были наши крымские находки. То есть экспонаты с легкостью попадали за рубеж, где их вылавливали", – рассказала Эльзара Хайрединова.
И напомнила, что в Центральном музее Тавриды хранятся экспонаты, задержанные еще при Украине
. Но они много лет оставались в СБУ, и только после воссоединения Крыма с Россией были переданы в музей сотрудниками ФСБ.
"Эти вещи ввозились из Турции – значит, через Украину эти ценности получали паспортизацию, а потом их уже дальше распространяли под видом найденных на Украине. На различных аукционах наши крымские находки "гуляли" совершенно спокойно", – сказала специалист.
В ноябре 2023 года на Украину вернулось
так называемое скифское золото из Крыма – коллекция экспонатов из нескольких музеев
полуострова, в 2013 году переданных для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил РИА Новости Крым
, что скифское золото ожидает печальная участь – оно осядет в частных коллекциях.
Читайте также на РИА Новости Крым: