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Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт
Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт
Окружной суд Амстердама, принявший решение отдать скифское золото хунте в Киеве, понимает, какой будет судьба этих культурных ценностей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T20:43
2023-11-28T20:43
александр гусев
мнения
радио "спутник в крыму"
скифское золото
крым
россия
украина
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Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о передаче скифского золота Киеву
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о передаче скифского золота Киеву
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 – РИА Новости Крым. Окружной суд Амстердама, принявший решение отдать скифское золото хунте в Киеве, понимает, какой будет судьба этих культурных ценностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его мнению, судьба скифского золота в этом случае предрешена, несмотря на то, что сейчас в Киеве пообещали разместить ценности в Национальном музее истории Украины на всеобщее обозрение."Это все банальности. Что будет с этими ценностями – к бабке не ходи. Это все будет разворовано", – поделился мнением Гусев.Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов высказал мнение о том, что вывезенное из Амстердама скифское золото "растащат по частным коллекциям". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по поводу того, что может спасти скифское золото. Накануне украинская таможенная служба сообщила, что скифское золото прибыло из Нидерландов на Украину и доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ.О том, что Украина получит скифское золото в скором времени, Минкульт страны сообщил неделю назад. Состоящая из почти 2 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого решением суда ее оставили в Нидерландах до отправки на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеНа Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231128/fantomnye-boli-zachem-kiev-khochet-pereimenovat-goroda-v-krymu-1133153100.html
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александр гусев, мнения, скифское золото, крым, россия, украина
Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт

Скифское золото будет разворовано киевской хунтой – эксперт

20:43 28.11.2023
 
© РИА Новости . В. Бабайлов / Перейти в фотобанкСкифское золото
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . В. Бабайлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 – РИА Новости Крым. Окружной суд Амстердама, принявший решение отдать скифское золото хунте в Киеве, понимает, какой будет судьба этих культурных ценностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о передаче скифского золота Киеву
20:43

"Вопрос, безусловно, очень сложный… То, что они возвратили, это, с одной стороны, правильно. Но, с другой стороны: эти культурные ценности принадлежат России, Крыму. И их возвратили не владельцам, а очень нечистоплотным, мягко говоря, людям. Даже не государству, а киевской хунте, а это нелюди просто", – сказал Гусев.

По его мнению, судьба скифского золота в этом случае предрешена, несмотря на то, что сейчас в Киеве пообещали разместить ценности в Национальном музее истории Украины на всеобщее обозрение.
"Это все банальности. Что будет с этими ценностями – к бабке не ходи. Это все будет разворовано", – поделился мнением Гусев.
Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов высказал мнение о том, что вывезенное из Амстердама скифское золото "растащат по частным коллекциям". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по поводу того, что может спасти скифское золото.
Накануне украинская таможенная служба сообщила, что скифское золото прибыло из Нидерландов на Украину и доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ.
О том, что Украина получит скифское золото в скором времени, Минкульт страны сообщил неделю назад.
Состоящая из почти 2 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого решением суда ее оставили в Нидерландах до отправки на Украину.
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