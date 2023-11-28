https://crimea.ria.ru/20231128/skifskoe-zoloto-budet-razvorovano-v-kieve--ekspert-1133155757.html

Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт

Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Скифское золото будет разворовано в Киеве – эксперт

Окружной суд Амстердама, принявший решение отдать скифское золото хунте в Киеве, понимает, какой будет судьба этих культурных ценностей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T20:43

2023-11-28T20:43

2023-11-28T20:43

александр гусев

мнения

радио "спутник в крыму"

скифское золото

крым

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110265/56/1102655665_0:506:2740:2047_1920x0_80_0_0_22bbf779a32a24025ea241682ca3e410.jpg

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о передаче скифского золота Киеву Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о передаче скифского золота Киеву audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 – РИА Новости Крым. Окружной суд Амстердама, принявший решение отдать скифское золото хунте в Киеве, понимает, какой будет судьба этих культурных ценностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его мнению, судьба скифского золота в этом случае предрешена, несмотря на то, что сейчас в Киеве пообещали разместить ценности в Национальном музее истории Украины на всеобщее обозрение."Это все банальности. Что будет с этими ценностями – к бабке не ходи. Это все будет разворовано", – поделился мнением Гусев.Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов высказал мнение о том, что вывезенное из Амстердама скифское золото "растащат по частным коллекциям". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по поводу того, что может спасти скифское золото. Накануне украинская таможенная служба сообщила, что скифское золото прибыло из Нидерландов на Украину и доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ.О том, что Украина получит скифское золото в скором времени, Минкульт страны сообщил неделю назад. Состоящая из почти 2 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого решением суда ее оставили в Нидерландах до отправки на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеНа Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231128/fantomnye-boli-zachem-kiev-khochet-pereimenovat-goroda-v-krymu-1133153100.html

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, мнения, скифское золото, крым, россия, украина