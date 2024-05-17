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Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:42
2024-05-17T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, крым, кубань, краснодарский край, армия и флот, пво
Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ

ПВО России за сутки сбила над Крымом и Кубанью 123 украинских беспилотника

15:42 17.05.2024 (обновлено: 15:54 17.05.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.

В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.

Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.

А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
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