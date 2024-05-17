https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html

Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ

Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:42

2024-05-17T15:42

2024-05-17T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html

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