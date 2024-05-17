Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
ПВО России за сутки сбила над Крымом и Кубанью 123 украинских беспилотника
15:42 17.05.2024 (обновлено: 15:54 17.05.2024)
© Пресс-служба концерна "Калашников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.
В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.
А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.