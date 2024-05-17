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Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя
Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя
Следователи начали проверку по факту падения пятиклассника из окна школы в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T14:55
2024-05-17T14:55
происшествия
крымский следком
новости крыма
школа
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Следователи начали проверку по факту падения пятиклассника из окна школы в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. Ребенок выпал из окна классной аудитории, расположенной на третьем этаже. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Угрозы его жизни нет.Следователи следственного отдела по Центральному району незамедлительно выехали на место происшествия. Сейчас следователи опрашивают родителей, одноклассников и учителей школы."В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения, допустивших нарушения техники безопасности, и органам профилактики", - добавили в ведомстве. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства Главного следственного управления.Прокуратура также начала проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятиклассник выпал из окна школы в СимферополеВ Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультурыВ инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
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происшествия, крымский следком, новости крыма, школа, дети, симферополь
Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя

Следком сообщил подробности о ЧП с выпавшим из окна школы ребенком в Симферополе

14:55 17.05.2024
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледком сообщил подробности о ЧП с выпавшим из окна школы ребенком в Симферополе
Следком сообщил подробности о ЧП с выпавшим из окна школы ребенком в Симферополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Следователи начали проверку по факту падения пятиклассника из окна школы в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.
ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. Ребенок выпал из окна классной аудитории, расположенной на третьем этаже. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Угрозы его жизни нет.
"Установлено, что 12-летний ученик 5 класса во время перемены открыл окно в классе на 3 этаже, присел на подоконник и упал вниз", - рассказали в СК.
Следователи следственного отдела по Центральному району незамедлительно выехали на место происшествия. Сейчас следователи опрашивают родителей, одноклассников и учителей школы.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения, допустивших нарушения техники безопасности, и органам профилактики", - добавили в ведомстве. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства Главного следственного управления.
Прокуратура также начала проверку по факту происшествия.
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ПроисшествияКрымский СледкомНовости КрымаШколадетиСимферополь
 
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