https://crimea.ria.ru/20240329/v-infektsionnoy-bolnitse-sevastopolya-umer-chetyrekhletniy-rebenok-1136133381.html

В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок

В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок

Ребенок умер в инфекционной больнице Севастополя. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T13:37

2024-03-29T13:37

2024-03-29T13:49

севастополь

михаил развожаев

новости

больница

происшествия

департамент здравоохранения севастополя

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1b/1126161202_0:198:968:743_1920x0_80_0_0_4d6111318c0afc0a33d9ee582b70eb47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Ребенок умер в инфекционной больнице Севастополя. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в причинах чрезвычайного происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы. Директору Департамента здравоохранения Виталию Степановичу Денисову дано поручение сделать организационные выводы по всей цепочке."Поручил детально разобраться, как получилось, что в пятой больнице "пропустили" маленького пациента с острой болью", – уточнил губернатор.В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млнСевастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, больница, происшествия, департамент здравоохранения севастополя, дети