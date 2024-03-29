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В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
Ребенок умер в инфекционной больнице Севастополя. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T13:37
2024-03-29T13:37
2024-03-29T13:49
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Ребенок умер в инфекционной больнице Севастополя. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в причинах чрезвычайного происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы. Директору Департамента здравоохранения Виталию Степановичу Денисову дано поручение сделать организационные выводы по всей цепочке."Поручил детально разобраться, как получилось, что в пятой больнице "пропустили" маленького пациента с острой болью", – уточнил губернатор.В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млнСевастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, больница, происшествия, департамент здравоохранения севастополя, дети
В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
Четырехлетний ребенок умер в инфекционной больнице Севастополя – Развожаев
13:37 29.03.2024 (обновлено: 13:49 29.03.2024)