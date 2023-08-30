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Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку
Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку
14-летний подросток умер в больнице поселка Нижнегорский в Крыму. Прокуратура и Следком проводят проверку. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T18:09
2023-08-30T18:09
2023-08-30T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. 14-летний подросток умер в больнице поселка Нижнегорский в Крыму. Прокуратура и Следком проводят проверку.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка, изъята медицинская документация.В прокуратуре Крыма сообщили, что семья и несовершеннолетний на профилактических учетах не состояли. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по воспитанию ребенка и исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК добавили, что будут также изучены условия оказания медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде домаГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьНашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
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происшествия, дети, прокуратура республики крым, крымский следком, нижнегорский район, новости крыма, крым, общество
Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку
Прокуратура Крыма и СК проводят проверку по факту смерти 14-летнего подростка в больнице
18:09 30.08.2023 (обновлено: 18:12 30.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. 14-летний подросток умер в больнице поселка Нижнегорский в Крыму. Прокуратура и Следком проводят проверку.
По информации крымского главка СК РФ, 19 августа в больницу пгт Нижнегорский из дома поступил 14-летний несовершеннолетний с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом", там он проходил лечение. 29 августа состояние подростка резко ухудшилось, после чего он умер
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка, изъята медицинская документация.
В прокуратуре Крыма сообщили, что семья и несовершеннолетний на профилактических учетах не состояли.
В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по воспитанию ребенка и исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК добавили, что будут также изучены условия оказания медицинской помощи.
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