https://crimea.ria.ru/20230830/smert-podrostka-v-krymu-sk-i-prokuratura-provodyat-proverku-1131052006.html

Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку

Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку

14-летний подросток умер в больнице поселка Нижнегорский в Крыму. Прокуратура и Следком проводят проверку. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T18:09

2023-08-30T18:09

2023-08-30T18:12

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. 14-летний подросток умер в больнице поселка Нижнегорский в Крыму. Прокуратура и Следком проводят проверку.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка, изъята медицинская документация.В прокуратуре Крыма сообщили, что семья и несовершеннолетний на профилактических учетах не состояли. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по воспитанию ребенка и исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК добавили, что будут также изучены условия оказания медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде домаГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьНашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка

нижнегорский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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