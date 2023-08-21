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В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
В Кировском районе Крыма девочку четырех лет доставили в больницу с ожогом кисти после удара током. Травму она получила от провода, который торчал в... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T16:41
2023-08-21T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма девочку четырех лет доставили в больницу с ожогом кисти после удара током. Травму она получила от провода, который торчал в электрощитке в подъезде жилого дома. Об этом сообщает прокуратура республики.Поверка обстоятельств происшествия поручена районной прокуратуре. В ходе нее должны установить причины произошедшего и дать оценку соблюдению требований безопасности при содержании общедомового имущества.В Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь сообщают, что руководитель Следкома Владимир Терентьев взял ход установления обстоятельств происшествия под собственный контроль и поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости:Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на КубаниКак чаще всего травмируются детиРебенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, происшествия, крым, новости крыма, крымский следком, дети, общество, безопасность
В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома

Четырехлетняя девочка в Крыму получила ожог кисти от удара током в подъезде дома

16:41 21.08.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма девочку четырех лет доставили в больницу с ожогом кисти после удара током. Травму она получила от провода, который торчал в электрощитке в подъезде жилого дома. Об этом сообщает прокуратура республики.
"По предварительной информации, в многоквартирном доме по улице Пролетарской в селе Первомайское четырехлетняя девочка дотронулась рукой до провода, который находился под напряжением", - говорится в сообщении ведомства.
Поверка обстоятельств происшествия поручена районной прокуратуре. В ходе нее должны установить причины произошедшего и дать оценку соблюдению требований безопасности при содержании общедомового имущества.
В Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь сообщают, что руководитель Следкома Владимир Терентьев взял ход установления обстоятельств происшествия под собственный контроль и поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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