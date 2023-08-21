https://crimea.ria.ru/20230821/v-krymu-malenkuyu-devochku-udarilo-tokom-v-podezde-doma-1130857337.html

В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома

В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома - РИА Новости Крым, 21.08.2023

В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома

В Кировском районе Крыма девочку четырех лет доставили в больницу с ожогом кисти после удара током. Травму она получила от провода, который торчал в... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T16:41

2023-08-21T16:41

2023-08-21T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма девочку четырех лет доставили в больницу с ожогом кисти после удара током. Травму она получила от провода, который торчал в электрощитке в подъезде жилого дома. Об этом сообщает прокуратура республики.Поверка обстоятельств происшествия поручена районной прокуратуре. В ходе нее должны установить причины произошедшего и дать оценку соблюдению требований безопасности при содержании общедомового имущества.В Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь сообщают, что руководитель Следкома Владимир Терентьев взял ход установления обстоятельств происшествия под собственный контроль и поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости:Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на КубаниКак чаще всего травмируются детиРебенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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