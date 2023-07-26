https://crimea.ria.ru/20230726/dvukhletnyaya-malyshka-pogibla-ot-udara-tokom-v-gostinitse-na-kubani--1130306267.html
Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани
Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани
Трагедией закончился отдых семьи из Краснодара в станице Новомышастовской Красноармейского района – погиб двухлетний ребенок. Об обстоятельствах происшествия... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T13:55
2023-07-26T13:55
2023-07-26T13:38
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Трагедией закончился отдых семьи из Краснодара в станице Новомышастовской Красноармейского района – погиб двухлетний ребенок. Об обстоятельствах происшествия рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.По предварительному расследованию, семья из Краснодара отдыхала в одном из гостиничных комплексов в станице Новомышастовской Красноармейского района. Малолетняя дочка поплавала в бассейне, после чего выбежала на газон. На нем оказался неизолированный электрический провод, от которого она получила смертельный удар током. Немедленно вызвали скорую, но ее помощь не понадобилась – малышка скончалась.Следователи допрашивают хозяйку гостинцы, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Назначены судебные экспертизы, к которым привлечены технические специалисты.Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование дела под собственный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекЧП на Урале: заблудившийся в лесу военнослужащий погиб от удара токомКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потоп
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происшествия, краснодарский край, общество, кубань, краснодар
Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани
Ребенок получил смертельный электрический разряд от провода на газоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Трагедией закончился отдых семьи из Краснодара в станице Новомышастовской Красноармейского района – погиб двухлетний ребенок. Об обстоятельствах происшествия рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
"Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя. Она подозревается в ненадлежащем оказании услуг, в результате которых погибла малолетняя", - сообщают в следственных органах.
По предварительному расследованию, семья из Краснодара отдыхала в одном из гостиничных комплексов в станице Новомышастовской Красноармейского района. Малолетняя дочка поплавала в бассейне, после чего выбежала на газон. На нем оказался неизолированный электрический провод, от которого она получила смертельный удар током. Немедленно вызвали скорую, но ее помощь не понадобилась – малышка скончалась.
Следователи допрашивают хозяйку гостинцы, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Назначены судебные экспертизы, к которым привлечены технические специалисты.
Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование дела под собственный контроль.
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