https://crimea.ria.ru/20230726/dvukhletnyaya-malyshka-pogibla-ot-udara-tokom-v-gostinitse-na-kubani--1130306267.html

Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани

Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани

Трагедией закончился отдых семьи из Краснодара в станице Новомышастовской Красноармейского района – погиб двухлетний ребенок. Об обстоятельствах происшествия... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T13:55

2023-07-26T13:55

2023-07-26T13:38

происшествия

краснодарский край

общество

кубань

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Трагедией закончился отдых семьи из Краснодара в станице Новомышастовской Красноармейского района – погиб двухлетний ребенок. Об обстоятельствах происшествия рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.По предварительному расследованию, семья из Краснодара отдыхала в одном из гостиничных комплексов в станице Новомышастовской Красноармейского района. Малолетняя дочка поплавала в бассейне, после чего выбежала на газон. На нем оказался неизолированный электрический провод, от которого она получила смертельный удар током. Немедленно вызвали скорую, но ее помощь не понадобилась – малышка скончалась.Следователи допрашивают хозяйку гостинцы, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Назначены судебные экспертизы, к которым привлечены технические специалисты.Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование дела под собственный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекЧП на Урале: заблудившийся в лесу военнослужащий погиб от удара токомКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потоп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, общество, кубань, краснодар