https://crimea.ria.ru/20230724/pozhar-v-pansionate-v-leninskom-rayone-kryma-spaseny-8-chelovek-1130262549.html
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек
В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T10:16
2023-07-24T10:16
2023-07-24T10:19
крым
ленинский район
происшествия
мчс крыма
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_f86310b931194dcdfdb10ba6eb0b3a9a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. К месту происшествия была отправлена дежурная смена пожарной охраны в составе шести человек и одной единицы техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК.Площадь возгорания составила 130 квадратных метров, кровля здания была полностью уничтожена огнем. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.22 апреля произошел пожар на улице Балаклавской в Симферополе. Огонь распространился на площадь 400 кв. м, в результате полностью выгорел магазин и расположенные рядом торговые точки. В тот же день возгорание произошло на территории частного дома в крымской столице. Сообщение о возгорании на улице Симферопольской поступило в службу спасения в 09:15. На место оперативно выдвинулись подразделения МЧС, пожар был локализован в течение часа. Пострадавших не было обнаружено.МЧС Республики Крым еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в АнтальеКрымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домПожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230722/pozhar-v-simferopole--polykhaet-zhiloy-dom-1130231063.html
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_80dc01f8daa016efa94c9b6d09e8e913.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ленинский район, происшествия, мчс крыма, общество, новости крыма
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек
В Ленинском районе Крыма в пансионате вспыхнул пожар: эвакуированы 8 человек
10:16 24.07.2023 (обновлено: 10:19 24.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
К месту происшествия была отправлена дежурная смена пожарной охраны в составе шести человек и одной единицы техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК.
"По прибытии стало известно, что горит кровля пансионата "Райская гавань" (Ленинский район). Существует угроза распространения огня на соседние строения. В здании находится восемь человек. Звено газодымозащитной службы пожарной части г. Щелкино, осуществив разведку и обнаружив пострадавших, эвакуировало их в безопасное место и приступило к тушению огня. В течение 3 часов 30 минут пожар был полностью локализован и ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.
Площадь возгорания составила 130 квадратных метров, кровля здания была полностью уничтожена огнем. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.
22 апреля произошел пожар
на улице Балаклавской в Симферополе. Огонь распространился на площадь 400 кв. м, в результате полностью выгорел магазин и расположенные рядом торговые точки.
В тот же день возгорание произошло на территории частного дома в крымской столице. Сообщение о возгорании на улице Симферопольской
поступило в службу спасения в 09:15. На место оперативно выдвинулись подразделения МЧС, пожар был локализован в течение часа. Пострадавших не было обнаружено.
МЧС Республики Крым еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период.
Читайте также на РИА Новости Крым: