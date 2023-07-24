https://crimea.ria.ru/20230724/pozhar-v-pansionate-v-leninskom-rayone-kryma-spaseny-8-chelovek-1130262549.html

Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек

Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек

В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T10:16

2023-07-24T10:16

2023-07-24T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. К месту происшествия была отправлена дежурная смена пожарной охраны в составе шести человек и одной единицы техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК.Площадь возгорания составила 130 квадратных метров, кровля здания была полностью уничтожена огнем. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.22 апреля произошел пожар на улице Балаклавской в Симферополе. Огонь распространился на площадь 400 кв. м, в результате полностью выгорел магазин и расположенные рядом торговые точки. В тот же день возгорание произошло на территории частного дома в крымской столице. Сообщение о возгорании на улице Симферопольской поступило в службу спасения в 09:15. На место оперативно выдвинулись подразделения МЧС, пожар был локализован в течение часа. Пострадавших не было обнаружено.МЧС Республики Крым еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в АнтальеКрымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домПожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, происшествия, мчс крыма, общество, новости крыма