Рейтинг@Mail.ru
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230724/pozhar-v-pansionate-v-leninskom-rayone-kryma-spaseny-8-chelovek-1130262549.html
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек
В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T10:16
2023-07-24T10:19
крым
ленинский район
происшествия
мчс крыма
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_f86310b931194dcdfdb10ba6eb0b3a9a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. К месту происшествия была отправлена дежурная смена пожарной охраны в составе шести человек и одной единицы техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК.Площадь возгорания составила 130 квадратных метров, кровля здания была полностью уничтожена огнем. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.22 апреля произошел пожар на улице Балаклавской в Симферополе. Огонь распространился на площадь 400 кв. м, в результате полностью выгорел магазин и расположенные рядом торговые точки. В тот же день возгорание произошло на территории частного дома в крымской столице. Сообщение о возгорании на улице Симферопольской поступило в службу спасения в 09:15. На место оперативно выдвинулись подразделения МЧС, пожар был локализован в течение часа. Пострадавших не было обнаружено.МЧС Республики Крым еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в АнтальеКрымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домПожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230722/pozhar-v-simferopole--polykhaet-zhiloy-dom-1130231063.html
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_80dc01f8daa016efa94c9b6d09e8e913.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ленинский район, происшествия, мчс крыма, общество, новости крыма
Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек

В Ленинском районе Крыма в пансионате вспыхнул пожар: эвакуированы 8 человек

10:16 24.07.2023 (обновлено: 10:19 24.07.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В минувшие выходные в Ленинском районе Крыма горел пансионат в селе Семеновка. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
К месту происшествия была отправлена дежурная смена пожарной охраны в составе шести человек и одной единицы техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК.
"По прибытии стало известно, что горит кровля пансионата "Райская гавань" (Ленинский район). Существует угроза распространения огня на соседние строения. В здании находится восемь человек. Звено газодымозащитной службы пожарной части г. Щелкино, осуществив разведку и обнаружив пострадавших, эвакуировало их в безопасное место и приступило к тушению огня. В течение 3 часов 30 минут пожар был полностью локализован и ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.
Площадь возгорания составила 130 квадратных метров, кровля здания была полностью уничтожена огнем. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.
22 апреля произошел пожар на улице Балаклавской в Симферополе. Огонь распространился на площадь 400 кв. м, в результате полностью выгорел магазин и расположенные рядом торговые точки.
В тот же день возгорание произошло на территории частного дома в крымской столице. Сообщение о возгорании на улице Симферопольской поступило в службу спасения в 09:15. На место оперативно выдвинулись подразделения МЧС, пожар был локализован в течение часа. Пострадавших не было обнаружено.
МЧС Республики Крым еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период.
Пожар в Симферополе на улице Симферопольская
22 июля, 10:35
Пожар в Симферополе – полыхает жилой дом
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
КрымЛенинский районПроисшествияМЧС КрымаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:23Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса
13:11В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
12:45Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
12:35Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
12:05Час на носилках по сложному рельефу: в горах Крыма спасли туристку
11:56Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву
11:30Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр
11:25Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ
11:14Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии
11:05Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены
10:57Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля
10:49Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт
10:38Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено
10:30Ситуация на Керченской паромной переправе 24 июля
10:19Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
10:16Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человек
09:49ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
09:45Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
09:38Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
09:33ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
Лента новостейМолния