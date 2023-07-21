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Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано
Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано
Пожарным в Симферополе удалось потушить огонь, возникший в районе магазинов на улице Балаклавской, в республиканском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T19:55
2023-07-21T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пожарным в Симферополе удалось потушить огонь, возникший в районе магазинов на улице Балаклавской, в республиканском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Ранее в МЧС Крыма сообщили о пожаре на ул. Балаклавской, 99. По этому адресу находится магазин, рядом также торговые точки. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в 17-23. На место происшествия по повышенному рангу были направлены спасательные подразделения. Менее чем за час пожар распространился с площади 200 квадратов до 400. В 18-35 спасатели сообщили о локализации пожара на этой площади. К его ликвидации были привлечены 23 человека и 8 единиц техники.В 19:25 в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
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новости крыма, пожар, симферополь, мчс крыма, безопасность
Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано

В МЧС Симферополя сообщили о ликвидации открытого горения в магазине на Балаклавской

19:55 21.07.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе на ул. Балаклавской
Пожар в Симферополе на ул. Балаклавской
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пожарным в Симферополе удалось потушить огонь, возникший в районе магазинов на улице Балаклавской, в республиканском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
Ранее в МЧС Крыма сообщили о пожаре на ул. Балаклавской, 99. По этому адресу находится магазин, рядом также торговые точки. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в 17-23. На место происшествия по повышенному рангу были направлены спасательные подразделения.
Менее чем за час пожар распространился с площади 200 квадратов до 400. В 18-35 спасатели сообщили о локализации пожара на этой площади. К его ликвидации были привлечены 23 человека и 8 единиц техники.
В 19:25 в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.
"По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят эксперты", – сообщили в МЧС.
По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.
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