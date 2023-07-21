https://crimea.ria.ru/20230721/pozhar-v-simferopole-otkrytoe-gorenie-likvidirovano-1130226366.html

Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано

Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано

Пожарным в Симферополе удалось потушить огонь, возникший в районе магазинов на улице Балаклавской, в республиканском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T19:55

2023-07-21T19:55

2023-07-21T19:55

новости крыма

пожар

симферополь

мчс крыма

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130226427_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2fc1d3f66625ad262ec1a309cf9feee9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пожарным в Симферополе удалось потушить огонь, возникший в районе магазинов на улице Балаклавской, в республиканском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Ранее в МЧС Крыма сообщили о пожаре на ул. Балаклавской, 99. По этому адресу находится магазин, рядом также торговые точки. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в 17-23. На место происшествия по повышенному рангу были направлены спасательные подразделения. Менее чем за час пожар распространился с площади 200 квадратов до 400. В 18-35 спасатели сообщили о локализации пожара на этой площади. К его ликвидации были привлечены 23 человека и 8 единиц техники.В 19:25 в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, пожар, симферополь, мчс крыма, безопасность