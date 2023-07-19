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Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели
Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели
С 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма с 19 по 23 июля. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T12:11
2023-07-19T12:11
2023-07-19T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма с 19 по 23 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Владельцы домов и садоводы должны вовремя очищать свои участки от сухой травы, не устраивать свалок горючих отходов, не хранить на открытых площадках и во дворах баллоны со сжатым и сжиженным газом, емкости с горючими жидкостями, которые легко воспламеняются. Кроме того, необходимо иметь емкость с водой или огнетушитель. Проезды по улицам не загораживать.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, в том числе штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на суткиЧто произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаИз-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность, погода в крыму, крымская погода
Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели
МЧС: в западных районах Крыма до 23 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма с 19 по 23 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
"Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора", - предупреждают в ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны вовремя очищать свои участки от сухой травы, не устраивать свалок горючих отходов, не хранить на открытых площадках и во дворах баллоны со сжатым и сжиженным газом, емкости с горючими жидкостями, которые легко воспламеняются. Кроме того, необходимо иметь емкость с водой или огнетушитель. Проезды по улицам не загораживать.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, в том числе штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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