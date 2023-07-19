https://crimea.ria.ru/20230719/pozharnaya-opasnost-v-krymu-prognoz-ot-mchs-do-kontsa-nedeli-1130160608.html

Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели

Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели

С 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма с 19 по 23 июля. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T12:11

2023-07-19T12:11

2023-07-19T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма с 19 по 23 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Владельцы домов и садоводы должны вовремя очищать свои участки от сухой травы, не устраивать свалок горючих отходов, не хранить на открытых площадках и во дворах баллоны со сжатым и сжиженным газом, емкости с горючими жидкостями, которые легко воспламеняются. Кроме того, необходимо иметь емкость с водой или огнетушитель. Проезды по улицам не загораживать.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, в том числе штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на суткиЧто произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаИз-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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