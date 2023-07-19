https://crimea.ria.ru/20230719/iz-kakikh-naselennykh-punktov-evakuiruyut-lyudey-iz-za-pozhara-na-poligone-1130156304.html
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T08:12
2023-07-19T08:12
2023-07-19T09:09
новости крыма
трасса таврида
мчс крыма
сергей аксенов
кировский район крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧСОперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.
https://crimea.ria.ru/20230719/dvizhenie-avtobusov-pereorientirovano-na-dorogu-belogorsk--feodosiya-1130155543.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, трасса таврида, мчс крыма, сергей аксенов, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
В Кировском районе эвакуируют жителей из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное
08:12 19.07.2023 (обновлено: 09:09 19.07.2023)