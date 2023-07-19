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Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС РИА Новости Крым, 19.07.2023
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новости крыма
трасса таврида
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кировский район крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧСОперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.
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новости крыма, трасса таврида, мчс крыма, сергей аксенов, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя
Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел

В Кировском районе эвакуируют жителей из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное

08:12 19.07.2023 (обновлено: 09:09 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС

"В Кировском районе проводится эвакуация граждан из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек. Эвакуированные будут размещены в ПВР: школах в Первомайском и Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым. МЧС РК просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации, звонить по номеру 112", - уточнили в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.
Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.
Схема объезда
07:41
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.
Новости КрымаТрасса ТавридаМЧС КрымаСергей АксеновКировский район КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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10:07Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма
09:52ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"
09:49Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный склад
09:38Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе
09:18Въезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн
09:14Обстановка на Крымском мосту на утро среды
08:59Аксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в Крыму
08:46Керченская переправа возобновила работу
08:24Пожар на полигоне в Крыму. Онлайн
08:12Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
07:41Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
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