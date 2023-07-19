https://crimea.ria.ru/20230719/iz-kakikh-naselennykh-punktov-evakuiruyut-lyudey-iz-za-pozhara-na-poligone-1130156304.html

Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел

Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел

эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T08:12

2023-07-19T08:12

2023-07-19T09:09

новости крыма

трасса таврида

мчс крыма

сергей аксенов

кировский район крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧСОперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.

https://crimea.ria.ru/20230719/dvizhenie-avtobusov-pereorientirovano-na-dorogu-belogorsk--feodosiya-1130155543.html

кировский район крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, трасса таврида, мчс крыма, сергей аксенов, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя