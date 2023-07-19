https://crimea.ria.ru/20230719/trassa--tavrida--v-krymu-perekryta-iz-za-pozhara-1130154841.html

Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара

Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара

Трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T06:52

2023-07-19T06:52

2023-07-19T08:19

крым

ситуация на дорогах крыма

сергей аксенов

происшествия

трасса таврида

транспорт

общество

безопасность республики крым и севастополя

старый крым

кировский район крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118808608_0:29:1620:940_1920x0_80_0_0_e3282798e8874cd265575d5f29fe57f6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время.Советник главы региона Олег Крючков уточнил, что закрыт участок трассы со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В Службе автомобильных дорог Крыма пояснили варианты объезда закрытого участка.Четырехполосная трасса "Таврида" соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность магистрали — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

крым

старый крым

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, происшествия, трасса таврида, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, старый крым, кировский район крыма