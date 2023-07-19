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Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара
Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара
Трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T06:52
2023-07-19T08:19
крым
ситуация на дорогах крыма
сергей аксенов
происшествия
трасса таврида
транспорт
общество
безопасность республики крым и севастополя
старый крым
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время.Советник главы региона Олег Крючков уточнил, что закрыт участок трассы со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В Службе автомобильных дорог Крыма пояснили варианты объезда закрытого участка.Четырехполосная трасса "Таврида" соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность магистрали — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.
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крым, сергей аксенов, происшествия, трасса таврида, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, старый крым, кировский район крыма
Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара

Аксенов: трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара в Кировском районе Крыма

06:52 19.07.2023 (обновлено: 08:19 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса Таврида
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время.
Советник главы региона Олег Крючков уточнил, что закрыт участок трассы со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
В Службе автомобильных дорог Крыма пояснили варианты объезда закрытого участка.

"Ограничено движение на участке автомобильной дороги "Таврида" в целях обеспечения безопасности дорожного движения в обоих направлениях с км 118+800 по км 130+200. Движение транспорта осуществляется по региональной сети дорог через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Срок ограничения сообщим позже", - сказано в сообщении.

Четырехполосная трасса "Таврида" соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность магистрали — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСергей АксеновПроисшествияТрасса ТавридаТранспортОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяСтарый КрымКировский район Крыма
 
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