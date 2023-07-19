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Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма
Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма
Возгорание произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, жителей четырех близлежащих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения в... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T10:07
2023-07-19T11:48
пожар на полигоне в кировском районе крыма
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, жителей четырех близлежащих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения в села Первомайское и Кировское. Трасса "Таврида" в Кировском районе перекрыта, организован объезд.Пожар на полигонеУтром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.Он призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Эвакуация людейВ зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым.Перекрытие трассы "Таврида" и схемы объездаИз-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты по региональной сети дорог.Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожараАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в КрымуИз Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе
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пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

ЧП на войсковом полигоне в Крыму: что известно к этому часу

10:07 19.07.2023 (обновлено: 11:48 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевСитуация на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма. 19 июля 2023
Ситуация на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма. 19 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, жителей четырех близлежащих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения в села Первомайское и Кировское. Трасса "Таврида" в Кировском районе перекрыта, организован объезд.

Пожар на полигоне

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
"На войсковом полигоне в Кировском районе произошло возгорание. Причины будут установлены следственными органами. Пострадавших нет. На сегодняшний день мною принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов – это в районе 2200 человек. Движение по трассе "Таврида" на этом участке приостановлено, схема объезда опубликована", - сказал Аксенов.
Он призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Эвакуация людей

В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым.

"Эвакуированные будут направлены в пункты временного размещения в школах в Первомайском и Кировском. Организовано горячее питание и все необходимое. МЧС Республики Крым просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112", - уточнили в Telegram-канале министерства.

Перекрытие трассы "Таврида" и схемы объезда

Из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты по региональной сети дорог.
"При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск", - проинформировал Аксенов.
Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.
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