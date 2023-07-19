https://crimea.ria.ru/20230719/chto-proizoshlo-na-voyskovom-poligone-v-kirovskom-rayone-kryma-1130159588.html

Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

Возгорание произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, жителей четырех близлежащих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения в... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T10:07

2023-07-19T10:07

2023-07-19T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, жителей четырех близлежащих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения в села Первомайское и Кировское. Трасса "Таврида" в Кировском районе перекрыта, организован объезд.Пожар на полигонеУтром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.Он призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Эвакуация людейВ зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым.Перекрытие трассы "Таврида" и схемы объездаИз-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты по региональной сети дорог.Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожараАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в КрымуИз Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя