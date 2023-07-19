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ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"

ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды" - РИА Новости Крым, 19.07.2023

ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"

Часть трассы "Таврида" со 118 км по 130 км в Кировском районе Крыма перекрыта в обоих направлениях в связи с ЧП на войсковом полигоне. Об этом сообщает минтранс республики.

2023-07-19T09:52

2023-07-19T09:52

2023-07-19T09:52

крым

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Объехать перекрытый участок можно следующим образом: при движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.Также существует альтернативный объезд перекрытого участка через село Курское по гравийной дороге.Кроме того, возможно движение автомобилей по автодороге от Джанкоя до Феодосии через поселок Советский.Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на войсковом полигоне в Кировском районе.По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Причины происшествия установят следственные органы.Из зоны, прилегающей к полигону, временно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия.

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кировский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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