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ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды" - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"
ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды" - РИА Новости Крым, 19.07.2023
ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"
Часть трассы "Таврида" со 118 км по 130 км в Кировском районе Крыма перекрыта в обоих направлениях в связи с ЧП на войсковом полигоне. Об этом сообщает минтранс республики.
2023-07-19T09:52
2023-07-19T09:52
крым
пожар на полигоне в кировском районе крыма
кировский район крыма
происшествия
инфографика
трасса таврида
транспорт
общественный транспорт
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Объехать перекрытый участок можно следующим образом: при движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.Также существует альтернативный объезд перекрытого участка через село Курское по гравийной дороге.Кроме того, возможно движение автомобилей по автодороге от Джанкоя до Феодосии через поселок Советский.Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на войсковом полигоне в Кировском районе.По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Причины происшествия установят следственные органы.Из зоны, прилегающей к полигону, временно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, инфографика, трасса таврида, транспорт, общественный транспорт, инфографика
ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"

Часть трассы "Таврида" перекрыта из-за ЧП на полигоне в Крыму: как можно объехать

09:52 19.07.2023
 
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Часть трассы "Таврида" со 118 км по 130 км в Кировском районе Крыма перекрыта в обоих направлениях в связи с ЧП на войсковом полигоне. Об этом сообщает минтранс республики.
Схема объезда закрытого участка трассы Таврида
Объехать перекрытый участок можно следующим образом: при движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.
Также существует альтернативный объезд перекрытого участка через село Курское по гравийной дороге.
Кроме того, возможно движение автомобилей по автодороге от Джанкоя до Феодосии через поселок Советский.
Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на войсковом полигоне в Кировском районе.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Причины происшествия установят следственные органы.
Из зоны, прилегающей к полигону, временно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.
15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия.
КрымПожар на полигоне в Кировском районе КрымаКировский район КрымаПроисшествияИнфографикаТрасса ТавридаТранспортОбщественный транспорт
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма
09:52ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"
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