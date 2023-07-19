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Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе
Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе
15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия в Кировский район, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T09:38
2023-07-19T09:41
пожар на полигоне в кировском районе крыма
крым
кировский район крыма
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия в Кировский район, сообщает пресс-служба администрации города.В этой связи жителей и гостей города предупреждают о том, что расписание движения на маршрутах 19 июля соблюдаться не будет, интервалы между рейсами увеличены. Людей просят по возможности воздержаться от поездок, руководителей – с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Он уточнил, что в результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания на войсковом полигоне установят следственные органы.На "Тавриде" для транспорта закрыт участок со 118 км по 130 км. Машины перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.Из зоны, прилегающей к полигону, временно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне в Крыму. ОнлайнАксенов прокомментировал ЧП на полигоне в Кировском районе КрымаДвижение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
https://crimea.ria.ru/20230719/iz-kakikh-naselennykh-punktov-evakuiruyut-lyudey-iz-za-pozhara-na-poligone-1130156304.html
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Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе

Из Феодосии 15 рейсовых автобусов едут для эвакуации людей из зоны ЧП в Кировском районе

09:38 19.07.2023 (обновлено: 09:41 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия в Кировский район, сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с возникновением пожара на Кировском полигоне и необходимостью эвакуации жителей 15 автобусов сняты с муниципальных маршрутов и направлены в зону происшествия", - сказано в сообщении.
В этой связи жителей и гостей города предупреждают о том, что расписание движения на маршрутах 19 июля соблюдаться не будет, интервалы между рейсами увеличены. Людей просят по возможности воздержаться от поездок, руководителей – с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников.
Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Он уточнил, что в результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания на войсковом полигоне установят следственные органы.
На "Тавриде" для транспорта закрыт участок со 118 км по 130 км. Машины перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.
Из зоны, прилегающей к полигону, временно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.
Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
08:12
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08:12Из-за пожара в Крыму эвакуируют больше 2 тысяч человек: список сел
07:41Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
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