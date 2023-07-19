https://crimea.ria.ru/20230719/v-feodosii-reysovye-avtobusy-otpravili-k-mestu-chp-v-kirovskom-rayone-1130158838.html

Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе

Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе

15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия в Кировский район, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T09:38

2023-07-19T09:38

2023-07-19T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 15 городских автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону происшествия в Кировский район, сообщает пресс-служба администрации города.В этой связи жителей и гостей города предупреждают о том, что расписание движения на маршрутах 19 июля соблюдаться не будет, интервалы между рейсами увеличены. Людей просят по возможности воздержаться от поездок, руководителей – с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Он уточнил, что в результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания на войсковом полигоне установят следственные органы.На "Тавриде" для транспорта закрыт участок со 118 км по 130 км. Машины перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.Из зоны, прилегающей к полигону, временно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Актуальная информация о происшествии в режиме реального времени здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне в Крыму. ОнлайнАксенов прокомментировал ЧП на полигоне в Кировском районе КрымаДвижение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия

https://crimea.ria.ru/20230719/iz-kakikh-naselennykh-punktov-evakuiruyut-lyudey-iz-za-pozhara-na-poligone-1130156304.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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