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Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T07:41
2023-07-19T08:26
новости крыма
общество
происшествия
сергей аксенов
николай лукашенко
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко."При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы "Таврида" на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении", — сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Николай Лукашенко подчеркнул, что железнодорожный транспорт, пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в в штатном режиме.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.
https://crimea.ria.ru/20230719/trassa--tavrida--v-krymu-perekryta-iz-za-pozhara-1130154841.html
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, общество, происшествия, сергей аксенов, николай лукашенко, безопасность республики крым и севастополя, ситуация на дорогах крыма, крым
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия

Движение межрегиональных автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия

07:41 19.07.2023 (обновлено: 08:26 19.07.2023)
 
© Служба автомобильных дорог Республики КрымСхема объезда
Схема объезда
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия", - написал он в своем Telegram-канале.

"При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы "Таврида" на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении", — сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Николай Лукашенко подчеркнул, что железнодорожный транспорт, пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в в штатном режиме.
Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара
Новости КрымаОбществоПроисшествияСергей АксеновНиколай ЛукашенкоБезопасность Республики Крым и СевастополяСитуация на дорогах КрымаКрым
 
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