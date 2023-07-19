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Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T07:41
2023-07-19T07:41
2023-07-19T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко."При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы "Таврида" на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении", — сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Николай Лукашенко подчеркнул, что железнодорожный транспорт, пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в в штатном режиме.Утром в понедельник Аксенов сообщил, что трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Закрыт участок со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское по региональной сети дорог.
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новости крыма, общество, происшествия, сергей аксенов, николай лукашенко, безопасность республики крым и севастополя, ситуация на дорогах крыма, крым
Движение автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
Движение межрегиональных автобусов переориентировано на дорогу Белогорск — Феодосия
07:41 19.07.2023 (обновлено: 08:26 19.07.2023)