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Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки

Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки

В Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ветер будет достигать 18 м/с, при этом сохраняются высокие риски пожаров в лесах. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T17:10

2023-07-18T17:10

2023-07-18T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ветер будет достигать 18 м/с, при этом сохраняются высокие риски пожаров в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.По данным ведомства, в ближайшие сутки в Крыму, в том числе в столице республики Симферополе, будет переменная облачность.Местами ветер на полуострое достигнет 18 м/с, уточнили в МЧС. Ожидаемая средняя температура воздуха ночью составит 15 – 20 градусов (на побережье до 25 градусов), днем – от 27 до 32 градусов (в горах 20 – 25).До утра 19 июля на реках Крыма будет наблюдаться колебание водности, а в лесах сохранятся риски пожаров, предупредили спасатели."Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), выявление единичных очагов природных пожаров на территории Республики Крым".Кроме того, в МЧС прогнозируют вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в горных и предгорных районах полуострова, в том числе на Южном берегу Крыма, что может быть связано с нарушением работы транспорта на отдельных участках из-за оползней, обвалов и суффозионно-карстовых провалов грунта.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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