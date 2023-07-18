Рейтинг@Mail.ru
Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230718/dozhdi-grozy-i-riski-pozharov-v-mchs-dali-prognoz-pogody-v-krymu-na-sutki-1130149260.html
Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки
Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки
В Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ветер будет достигать 18 м/с, при этом сохраняются высокие риски пожаров в лесах. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T17:10
2023-07-18T17:10
погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:19:854:499_1920x0_80_0_0_b6480e9c7b2381f89add7ddb4963ee65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ветер будет достигать 18 м/с, при этом сохраняются высокие риски пожаров в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.По данным ведомства, в ближайшие сутки в Крыму, в том числе в столице республики Симферополе, будет переменная облачность.Местами ветер на полуострое достигнет 18 м/с, уточнили в МЧС. Ожидаемая средняя температура воздуха ночью составит 15 – 20 градусов (на побережье до 25 градусов), днем – от 27 до 32 градусов (в горах 20 – 25).До утра 19 июля на реках Крыма будет наблюдаться колебание водности, а в лесах сохранятся риски пожаров, предупредили спасатели."Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), выявление единичных очагов природных пожаров на территории Республики Крым".Кроме того, в МЧС прогнозируют вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в горных и предгорных районах полуострова, в том числе на Южном берегу Крыма, что может быть связано с нарушением работы транспорта на отдельных участках из-за оползней, обвалов и суффозионно-карстовых провалов грунта.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_41964bdee799a89648d93b859cf527ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки

МЧС: 19 июля в Крыму местами ожидается кратковременный дождь с грозой и ветер

17:10 18.07.2023
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ветер будет достигать 18 м/с, при этом сохраняются высокие риски пожаров в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
По данным ведомства, в ближайшие сутки в Крыму, в том числе в столице республики Симферополе, будет переменная облачность.
"Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8 – 13 м/с", – говорится в сообщении.
Местами ветер на полуострое достигнет 18 м/с, уточнили в МЧС. Ожидаемая средняя температура воздуха ночью составит 15 – 20 градусов (на побережье до 25 градусов), днем – от 27 до 32 градусов (в горах 20 – 25).
До утра 19 июля на реках Крыма будет наблюдаться колебание водности, а в лесах сохранятся риски пожаров, предупредили спасатели.
"Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), выявление единичных очагов природных пожаров на территории Республики Крым".
Кроме того, в МЧС прогнозируют вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в горных и предгорных районах полуострова, в том числе на Южном берегу Крыма, что может быть связано с нарушением работы транспорта на отдельных участках из-за оползней, обвалов и суффозионно-карстовых провалов грунта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность
Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
 
ПогодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
17:45Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
17:42В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
17:31Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
17:24Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
17:16Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
17:10Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки
16:45Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора
16:11В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями
16:03Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин
15:54Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1
15:51В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей
15:48В России увеличили предельный возраст военнообязанных запаса
15:33Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
14:47Экс-министр культуры Крыма Новосельская приговорена к 10 годам колонии
14:43Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
14:34Со скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживанием
14:23Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди
14:15Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт
14:00Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий
Лента новостейМолния