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В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам - РИА Новости Крым, 15.07.2023
В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
В Феодосии сотрудники МЧС вышли в конный противопожарный рейд для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T19:37
2023-07-15T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники МЧС вышли в конный противопожарный рейд для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.Отмечается, что в субботу спасатели следили за пожарной безопасностью на горном массиве Тепе-Оба.Спасатели проверили соблюдение правил, которые действую в регионе с момента введения особого противопожарного режима, а также проконтролировали, соблюдают ли туристы ограничения на посещение лесов и въезда в природные массивы автотранспорта."Кроме того, участники рейда провели с туристами разъяснительные беседы и напомнили об административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил особого противопожарного режима", - заключили в ведомстве.С 1 апреля на территории полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разводить открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов призывают расчистить участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Правоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полицияИдеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОСКогда в Севастополе вводят особый противопожарный режим
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крым, феодосия, гу мчс рф по республике крым, общество, природа, экология, противопожарный режим, новости крыма, животные
В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам

В Феодосии сотрудники МЧС и казаки начали патрулирование лесов на конях

19:37 15.07.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии спасатели вышли в конные рейды
В Феодосии спасатели вышли в конные рейды
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники МЧС вышли в конный противопожарный рейд для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.
Отмечается, что в субботу спасатели следили за пожарной безопасностью на горном массиве Тепе-Оба.
"Протяженность пути составила семь километров, что позволило проверить пожарную безопасность на всем горнолесном массиве. Чтобы преодолеть такое расстояние, инспекторы отправились верхом на лошадях. В конную группу патрулирования вошли два сотрудника МЧС России и представитель казачества", - уточняется в сообщении.
Спасатели проверили соблюдение правил, которые действую в регионе с момента введения особого противопожарного режима, а также проконтролировали, соблюдают ли туристы ограничения на посещение лесов и въезда в природные массивы автотранспорта.
"Кроме того, участники рейда провели с туристами разъяснительные беседы и напомнили об административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил особого противопожарного режима", - заключили в ведомстве.
С 1 апреля на территории полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разводить открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов призывают расчистить участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.
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