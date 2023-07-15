https://crimea.ria.ru/20230715/v-feodosii-spasateli-vyshli-v-konnye-reydy-po-lesam-1130081170.html

В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам

В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам - РИА Новости Крым, 15.07.2023

В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам

В Феодосии сотрудники МЧС вышли в конный противопожарный рейд для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T19:37

2023-07-15T19:37

2023-07-15T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники МЧС вышли в конный противопожарный рейд для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.Отмечается, что в субботу спасатели следили за пожарной безопасностью на горном массиве Тепе-Оба.Спасатели проверили соблюдение правил, которые действую в регионе с момента введения особого противопожарного режима, а также проконтролировали, соблюдают ли туристы ограничения на посещение лесов и въезда в природные массивы автотранспорта."Кроме того, участники рейда провели с туристами разъяснительные беседы и напомнили об административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил особого противопожарного режима", - заключили в ведомстве.С 1 апреля на территории полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разводить открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов призывают расчистить участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Правоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полицияИдеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОСКогда в Севастополе вводят особый противопожарный режим

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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