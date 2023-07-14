https://crimea.ria.ru/20230714/idealnaya-kurortnaya-pogoda--prognoz-na-vykhodnye-ot-fobos-1130062661.html

Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС

Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС

В выходные дни в Крым придет идеальная летняя погода, осадков не ожидается, небо будет ясным, воздух прогреется до +30, а морская вода до + 23. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T18:18

2023-07-14T18:18

2023-07-14T18:18

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крым придет идеальная летняя погода, осадков не ожидается, небо будет ясным, воздух прогреется до +30, а морская вода до + 23. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье, по прогнозу эксперта, характер метеоусловий останется неизменным. Будет много солнца, без осадков, +15…20 ночью, +26…31 днем. Ветер северо-западный, легкий, не более 1-6 м/с."Температура воды в Черном море у разных берегов полуострова прогреется от 21 до 25 градусов. Так что на выходных жителей и гостей Крыма ожидает идеальная курортная погода", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниКогда в Севастополе вводят особый противопожарный режимКаким будет июль в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230706/v-krymu-obyavlena-chrezvychaynaya-pozharoopasnost-1129836197.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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