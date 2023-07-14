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Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230714/idealnaya-kurortnaya-pogoda--prognoz-na-vykhodnye-ot-fobos-1130062661.html
Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС
Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС
В выходные дни в Крым придет идеальная летняя погода, осадков не ожидается, небо будет ясным, воздух прогреется до +30, а морская вода до + 23. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T18:18
2023-07-14T18:18
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крым придет идеальная летняя погода, осадков не ожидается, небо будет ясным, воздух прогреется до +30, а морская вода до + 23. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье, по прогнозу эксперта, характер метеоусловий останется неизменным. Будет много солнца, без осадков, +15…20 ночью, +26…31 днем. Ветер северо-западный, легкий, не более 1-6 м/с."Температура воды в Черном море у разных берегов полуострова прогреется от 21 до 25 градусов. Так что на выходных жителей и гостей Крыма ожидает идеальная курортная погода", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниКогда в Севастополе вводят особый противопожарный режимКаким будет июль в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230706/v-krymu-obyavlena-chrezvychaynaya-pozharoopasnost-1129836197.html
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РИА Новости Крым
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крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, климат, новости
Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС

Центр погоды ФОБОС обещает идеальные выходные в Крыму

18:18 14.07.2023
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крым придет идеальная летняя погода, осадков не ожидается, небо будет ясным, воздух прогреется до +30, а морская вода до + 23. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу инициатива в атмосфере Крыма будет переходить к антициклону, благодаря чему ожидается погода "миллион на миллион": ни облака, солнечное небо, без осадков. Ночная температура будет колебаться от +14 до +19 градусов, днем можно смело рассчитывать на +25…30. Ветер начнет разворачиваться с западных, на северо-западные румбы, по скорости 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет, в Симферополе составит 741 мм ртутного столба", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье, по прогнозу эксперта, характер метеоусловий останется неизменным. Будет много солнца, без осадков, +15…20 ночью, +26…31 днем. Ветер северо-западный, легкий, не более 1-6 м/с.
"Температура воды в Черном море у разных берегов полуострова прогреется от 21 до 25 градусов. Так что на выходных жителей и гостей Крыма ожидает идеальная курортная погода", - заключил он.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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