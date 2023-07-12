https://crimea.ria.ru/20230712/kakie-riski-nesut-anomalnye-livni-v-krymu-i-na-kubani-1130004328.html

Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани

Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани

Аномальные ливни и, как следствие, потопы, угрожают в разной степени Крыму и Кубани. При этом и для местных, и для туристов существуют способы обезопасить себя... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T19:08

2023-07-12T19:08

2023-07-12T19:09

новости

радио "спутник в крыму"

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

безопасность республики крым и севастополя

краснодарский край

крым

погода

климат

игорь вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0f/1120530437_0:278:2797:1851_1920x0_80_0_0_ef10665c6da90cdb85321f95409f1ebf.jpg.webp

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Аномальные ливни и, как следствие, потопы, угрожают в разной степени Крыму и Кубани. При этом и для местных, и для туристов существуют способы обезопасить себя от неприятных и даже опасных последствий, если учесть ряд рекомендаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.Аномальные явления: причины и новые рискиПо словам Вахрушева, аномальные явления, включая нехарактерную жару на севере и тропические ливни на юге и востоке страны, объясняются тем, что атмосферные фронты, разделяющие климатические пояса, перестали быть устойчивыми из-за глобального потепления. В результате сглаживаются разности температур, как суточных, так и годовых.Разделение на север и юг сохранится, но границы между ними становятся слабыми благодаря проникающим воздушным массам, сказал Вахрушев. "В результате мы в Крыму можем столкнуться с зарядами снега и града, которые мы не ожидаем увидеть в данный сезон", – отметил эксперт.Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение Комментируя аномалии и их последствия в Крыму и на Кубани из-за изменения природной среды, он подчеркнул, что в районе Кавказских гор, в частности в Сочи, уже десятки лет наблюдается деградация ледников, в результате площади водосбора увеличиваются. "Идет перераспределение нагрева поверхности, и эти моменты пока до конца не изучены", – сказал Вахрушев.Еще один момент – техногенные особенности, добавил он."В южных районах Крыма и в Краснодарского крае, в том же Сочи, территории достаточно дороги в экономическом плане, и их пытаются использовать всевозможно: строятся хозяйственные и жилые объекты, объекты туризма в местах, где делать этого нельзя. При этом делается это часто с нарушениями, возводятся временные и постоянные сооружения. А когда случается паводок, сходит селевой поток, конечно, эти территории сильно страдают", – пояснил эксперт. Внезапная стихия, "выливающая " залповые ливни, наносит вред населенным пунктам, нарушает планы туристов и несет реальную опасность жизни и здоровью людей в некоторых районах в Крыму и Кубани, так как почва не успевает поглощать такое количество воды. При этом у Крыма, по словам Вахрушева, все же есть преимущества.Как обезопасить людей: рекомендации для местных и туристов Строить систему ливнестока для уменьшения потерь при натиске стихии – огромные деньги, "к тому же, не всегда она работает", отметил Вахрушев. Поэтому исправить ситуацию можно изменением подхода к строительству.А обезопасить себя гостям курортных регионов и выстоять при таких ударах природы, по мнению эксперта, можно, следуя некоторым базовым рекомендациями."При посещении туристического региона нужно, прежде всего, останавливаться в категорийных средствах размещения, которые построены со всеми требованиями и так далее. Не пользоваться частными услугами, случайными местами застройки. Кроме того, не нужно игнорировать сообщения МЧС: это достаточно стройная система, от которой в регионах приходит информация даже в виде СМС", – рекомендует Вахрушев. Мировые катаклизмы: как изменения климата повлияют на КрымПри поиске парковки для автомобиля и места для отдыха в путешествии следует избегать низин, долин временных водотоков, балок и оврагов, добавил Вахрушев: "Нужно понимать, что уровень в момент может подняться на 2-3 метра. Поэтому при установке лагеря нужно пользоваться теми стоянками, которые разрешены официально". Информацию о том, что место опасно для купания, тоже не следует игнорировать, подчеркнул эксперт. "Так называемые гравитационные процессы всегда ускоряются во время наводнений, особенно в склонах, которые сложены не скальными породами. Хотя и в скальных породах они усиливаются. А еще ведь есть почвенные воды, которые напитывают породы дождем. Поэтому обвалы и резкие оползни могут произойти не только во время осадков", – объяснил Вахрушев, подчеркнув, что наиболее опасно в этом смысле западное побережье Крыма. Он также прокомментировал появление в Крыму смерчей и их опасность."Таких мощных торнадо, которые, например, приходят из Атлантики в США, ни у нас в Крыму, ни в Краснодарском крае не будет. Но определенная опасность есть. Наши смерчи формируются в морской акватории и редко выходят на сушу. Но если выходят, они обладают определенной разрушительной силой, что связано опять-таки с теми воздушными массами, которые к нам прорываются с севера", – пояснил Вахрушев. В этой связи эксперт предостерегает отдыхающих от того, чтобы "кидаться фотографировать смерчи и приближаться к ним"."Издалека они могут казаться небольшими, но самом деле несут опасную энергию. Нужно пытаться спастись, увидев такое явление. По крайней мере, отойти на безопасное расстояние", – заключил специалист. Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления и эвакуация: в Туапсе введен режим ЧС из-за осадков Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет

https://crimea.ria.ru/20210710/Na-zavalakh-yaltinskoy-Pompei-istorii-neravnodushnykh-parney-1119785865.html

https://crimea.ria.ru/20210919/kak-krymchanka-za-mesyats-perezhila-dva-navodneniya---v-krymu-i-v-germanii-1120915005.html

краснодарский край

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, безопасность республики крым и севастополя, краснодарский край, крым, погода, климат, игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), мнения