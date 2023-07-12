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Подтопления и эвакуация: В Туапсе введен режим ЧС из-за осадков
Подтопления и эвакуация: В Туапсе введен режим ЧС из-за осадков - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Подтопления и эвакуация: В Туапсе введен режим ЧС из-за осадков
В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных осадков, подтоплены дома, людей эвакуируют, сообщает в среду оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T10:19
2023-07-12T10:19
2023-07-12T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных осадков, подтоплены дома, людей эвакуируют, сообщает в среду оперштаб Кубани.По данным оперштаба, сейчас в Небугском поселении продолжается сильный ливень. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла. Идет эвакуация жителей в пункты временного размещения. Множество домов и улиц оказались подтоплены в Горском, Дефановке. В Джубге кроме жилых домов подтоплена поликлиника.По данным губернатора края Вениамина Кондратьева, в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков.Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.Ранее пресс-служба Упрдор "Черноморье" сообщила о подтоплении и падении нескольких деревьев на трассе федеральной трассы М-4 "Дон". В этой связи автомобильное движение сразу на нескольких участках временно перекрыто.По информации краевого ГУ МЧС, обильные осадки на территории Туапсинского района стали причиной подъема уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.Так, в минувшее воскресенье в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка десяти автомобилей, подтоплены несколько жилых домов.Ранее в МЧС России сообщалось, что количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек.Кроме того, накануне в Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиВ Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машиныЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
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трасса м-4 "дон", кубань, транспорт, погода, краснодарский край, мчс крыма, стихия
Подтопления и эвакуация: В Туапсе введен режим ЧС из-за осадков
Оперштаб: в Туапсинском районе введен режим ЧС из-за осадков
10:19 12.07.2023 (обновлено: 10:20 12.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных осадков, подтоплены дома, людей эвакуируют, сообщает в среду оперштаб Кубани.
"В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Есть подтопленные дома", - сказано в сообщении.
По данным оперштаба, сейчас в Небугском поселении продолжается сильный ливень. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла. Идет эвакуация жителей в пункты временного размещения. Множество домов и улиц оказались подтоплены в Горском, Дефановке. В Джубге кроме жилых домов подтоплена поликлиника.
По данным губернатора края Вениамина Кондратьева, в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков.
"Спасатели эвакуировали в четыре пункта временного размещения группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района. На автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе", - обозначил ситуацию в своем Telegram-канале глава региона.
Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.
Ранее пресс-служба Упрдор "Черноморье" сообщила
о подтоплении и падении нескольких деревьев на трассе федеральной трассы М-4 "Дон". В этой связи автомобильное движение сразу на нескольких участках временно перекрыто.
По информации краевого ГУ МЧС, обильные осадки на территории Туапсинского района стали причиной подъема уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.
Так, в минувшее воскресенье в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка десяти автомобилей, подтоплены несколько жилых домов.
Ранее в МЧС России сообщалось
, что количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек.
Кроме того, накануне в Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался
смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.
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