https://crimea.ria.ru/20230711/nad-tuapse-vozdushnaya-voronka---obyavleno-smerchevoe-preduprezhdenie-1129969614.html

Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение

Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение

В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T13:47

2023-07-11T13:47

2023-07-11T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.Смерч над морем"Сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч, двигается он в северо-восточном направлении", - сказано в Telegram-канале администрации Туапсинского района.Глава Туапсинского района Сергей Бойко предупредил гостей и жителей региона о высокой вероятности формирования смерчей над городом.Тревожные предупрежденияЖители Туапсе, в свою очередь, в комментариях к посту главы района сообщают том, что в городе звучат сигналы тревоги. Людей просят покидать подтопляемые места и подниматься повыше, а так же убирать личный транспорт."Во избежание несчастных случаев, по возможности, оставайтесь дома, воздержитесь от поездок. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес", - написал Бойко.9 июля в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение. В поселке Мирном в Краснодарского края подтопленными оказались 192 придомовых территорий и домов, в пунктах временного размещения разместили 66 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиБольшие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейНепогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, туапсе, стихия, штормовое предупреждение, общество, краснодарский край, сочи