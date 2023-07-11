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Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:47
2023-07-11T13:47
2023-07-11T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.Смерч над морем"Сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч, двигается он в северо-восточном направлении", - сказано в Telegram-канале администрации Туапсинского района.Глава Туапсинского района Сергей Бойко предупредил гостей и жителей региона о высокой вероятности формирования смерчей над городом.Тревожные предупрежденияЖители Туапсе, в свою очередь, в комментариях к посту главы района сообщают том, что в городе звучат сигналы тревоги. Людей просят покидать подтопляемые места и подниматься повыше, а так же убирать личный транспорт."Во избежание несчастных случаев, по возможности, оставайтесь дома, воздержитесь от поездок. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес", - написал Бойко.9 июля в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение. В поселке Мирном в Краснодарского края подтопленными оказались 192 придомовых территорий и домов, в пунктах временного размещения разместили 66 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиБольшие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейНепогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
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новости, туапсе, стихия, штормовое предупреждение, общество, краснодарский край, сочи
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
Власти Туапсе объявили смерчевое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.
Смерч над морем
"Сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч, двигается он в северо-восточном направлении", - сказано в Telegram-канале администрации Туапсинского района.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко предупредил гостей и жителей региона о высокой вероятности формирования смерчей над городом.
"Штормовое предупреждение продлено по 12 июля включительно. Ожидаются ливни, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду, высока вероятность формирования смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности, организованы посты визуального наблюдения за уровнем воды в реках", - написал в Telegram-канале Бойко.
Тревожные предупреждения
Жители Туапсе, в свою очередь, в комментариях к посту главы района сообщают том, что в городе звучат сигналы тревоги. Людей просят покидать подтопляемые места и подниматься повыше, а так же убирать личный транспорт.
"Во избежание несчастных случаев, по возможности, оставайтесь дома, воздержитесь от поездок. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес", - написал Бойко.
9 июля в Хостинском районе
Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение. В поселке Мирном в Краснодарского края подтопленными оказались
192 придомовых территорий и домов, в пунктах временного размещения разместили 66 человек.
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