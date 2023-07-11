Рейтинг@Mail.ru
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230711/nad-tuapse-vozdushnaya-voronka---obyavleno-smerchevoe-preduprezhdenie-1129969614.html
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:47
2023-07-11T13:47
новости
туапсе
стихия
штормовое предупреждение
общество
краснодарский край
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/26/1118482623_106:279:956:757_1920x0_80_0_0_7c07ecb016f8309b6e7a879bd1d48809.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.Смерч над морем"Сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч, двигается он в северо-восточном направлении", - сказано в Telegram-канале администрации Туапсинского района.Глава Туапсинского района Сергей Бойко предупредил гостей и жителей региона о высокой вероятности формирования смерчей над городом.Тревожные предупрежденияЖители Туапсе, в свою очередь, в комментариях к посту главы района сообщают том, что в городе звучат сигналы тревоги. Людей просят покидать подтопляемые места и подниматься повыше, а так же убирать личный транспорт."Во избежание несчастных случаев, по возможности, оставайтесь дома, воздержитесь от поездок. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес", - написал Бойко.9 июля в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение. В поселке Мирном в Краснодарского края подтопленными оказались 192 придомовых территорий и домов, в пунктах временного размещения разместили 66 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиБольшие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейНепогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
туапсе
краснодарский край
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/26/1118482623_172:152:980:758_1920x0_80_0_0_8b6425f38ea40caf9bad267fd658448e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, туапсе, стихия, штормовое предупреждение, общество, краснодарский край, сочи
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение

Власти Туапсе объявили смерчевое предупреждение

13:47 11.07.2023
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.

Смерч над морем

"Сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч, двигается он в северо-восточном направлении", - сказано в Telegram-канале администрации Туапсинского района.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко предупредил гостей и жителей региона о высокой вероятности формирования смерчей над городом.
"Штормовое предупреждение продлено по 12 июля включительно. Ожидаются ливни, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду, высока вероятность формирования смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности, организованы посты визуального наблюдения за уровнем воды в реках", - написал в Telegram-канале Бойко.

Тревожные предупреждения

Жители Туапсе, в свою очередь, в комментариях к посту главы района сообщают том, что в городе звучат сигналы тревоги. Людей просят покидать подтопляемые места и подниматься повыше, а так же убирать личный транспорт.
"Во избежание несчастных случаев, по возможности, оставайтесь дома, воздержитесь от поездок. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес", - написал Бойко.
9 июля в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение. В поселке Мирном в Краснодарского края подтопленными оказались 192 придомовых территорий и домов, в пунктах временного размещения разместили 66 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сочи закрыты все городские пляжи
Большие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людей
Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
 
НовостиТуапсеСтихияШтормовое предупреждениеОбществоКраснодарский крайСочи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ
15:23Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток
15:10Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине
14:59Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО
14:52Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта
14:42ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
14:35Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные
14:23Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков
14:16В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов
14:06ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot
13:51В Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
13:47Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
13:36В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен
13:2110 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
13:11Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов
13:01Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон
12:58Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО
12:48За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение Киссинджера
12:37В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
12:21Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
Лента новостейМолния