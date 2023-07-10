https://crimea.ria.ru/20230710/nepogoda-obestochila-chast-kryma---bez-sveta-sotni-abonentov-1129926946.html

Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов

Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов

Шквальный ветер и ливни повредили линии электропередачи в трех городах и четырех районах Крыма, оставив без света более сотни абонентов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T11:20

2023-07-10T11:20

2023-07-10T11:20

крым

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111523/40/1115234069_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f50e0d20e65a3125491a34ef160ead71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Шквальный ветер и ливни повредили линии электропередачи в трех городах и четырех районах Крыма, оставив без света более сотни абонентов, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, к утру 10 июля обесточенными оставались 107 абонентов в селах Белогорского района, единичные заявки отрабатывают в крымской столице и симферопольских селах. Полностью последствия непогоды обещают ликвидировать в ближайшее время.Ранее МЧС России объявляло штормовое предупреждение для Крыма на 8 и 9 июля в связи с сильным ветром, ливнями и грозами. Непогода также обрушилась на Кубань. По данным властей Краснодарского края, улицы и придомовые территории подтопило в Сочи, Краснодаре и Славянском районе. В течение всей ночи спасатели откачивали воду. Особенно сложная ситуация в сочинском поселке Мирном, где уже эвакуированы около 70 человек и подтоплены 192 домовладения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиКерченская переправа снова остановлена - в чем причинаНа Симферополь идет грозовой фронт

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма