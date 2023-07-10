Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в регионе после непогоды
© Фото: ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики за работой
© Фото: ГУП РК "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Шквальный ветер и ливни повредили линии электропередачи в трех городах и четырех районах Крыма, оставив без света более сотни абонентов, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"9 июля, в период действия штормового предупреждения, в электрических сетях на территории полуострова фиксировались повреждения в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах, а также в Симферополе, Евпатории и Ялте. Работники "Крымэнерго" круглосуточно производили аварийно-восстановительные работы. Над возобновлением электроснабжения трудились 127 бригад", - сообщили на предприятии.
По данным пресс-службы, к утру 10 июля обесточенными оставались 107 абонентов в селах Белогорского района, единичные заявки отрабатывают в крымской столице и симферопольских селах. Полностью последствия непогоды обещают ликвидировать в ближайшее время.
Ранее МЧС России объявляло штормовое предупреждение для Крыма на 8 и 9 июля в связи с сильным ветром, ливнями и грозами. Непогода также обрушилась на Кубань. По данным властей Краснодарского края, улицы и придомовые территории подтопило в Сочи, Краснодаре и Славянском районе. В течение всей ночи спасатели откачивали воду. Особенно сложная ситуация в сочинском поселке Мирном, где уже эвакуированы около 70 человек и подтоплены 192 домовладения.
Читайте также на РИА Новости Крым: