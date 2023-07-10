https://crimea.ria.ru/20230710/kerchenskaya-pereprava-snova-ostanovlena---v-chem-prichina-1129925773.html
Керченская переправа снова остановлена - в чем причина
Керченская переправа снова остановлена - в чем причина - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Керченская переправа снова остановлена - в чем причина
Керченская переправа, которая не работала в ночь на понедельник и возобновляла перевозку утром, снова остановлена, сообщает ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T10:40
2023-07-10T10:40
2023-07-10T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Керченская переправа, которая не работала в ночь на понедельник и возобновляла перевозку утром, снова остановлена, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.Ситуация на Керченской переправе"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сказано в сообщении спасателей.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ведомстве предлагают связываться с экстренными службами по телефонам 112 и 010.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине водителям следует, планируя поездки через пролив, следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на паромной переправеКак ранее сообщал Росморречфлот, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 193 418 пассажиров, 155 626 единиц автотранспорта и 20 299 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 680 рейсов", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мостуОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДесантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, транспорт, гу мчс рф по республике крым, керченская паромная переправа, новости крыма, керченский пролив, росморречфлот
Керченская переправа снова остановлена - в чем причина
МЧС: работа Керченской переправы снова приостановлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым.
Керченская переправа, которая не работала в ночь на понедельник и возобновляла
перевозку утром, снова остановлена, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.
Ситуация на Керченской переправе
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сказано в сообщении спасателей.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ведомстве предлагают связываться с экстренными службами по телефонам 112 и 010.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине водителям следует, планируя поездки через пролив, следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик на паромной переправе
Как ранее сообщал Росморречфлот, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 193 418 пассажиров, 155 626 единиц автотранспорта и 20 299 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 680 рейсов", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
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