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Керченская переправа снова остановлена - в чем причина

Керченская переправа снова остановлена - в чем причина - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Керченская переправа снова остановлена - в чем причина

Керченская переправа, которая не работала в ночь на понедельник и возобновляла перевозку утром, снова остановлена, сообщает ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T10:40

2023-07-10T10:40

2023-07-10T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Керченская переправа, которая не работала в ночь на понедельник и возобновляла перевозку утром, снова остановлена, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.Ситуация на Керченской переправе"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сказано в сообщении спасателей.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ведомстве предлагают связываться с экстренными службами по телефонам 112 и 010.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине водителям следует, планируя поездки через пролив, следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на паромной переправеКак ранее сообщал Росморречфлот, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 193 418 пассажиров, 155 626 единиц автотранспорта и 20 299 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 680 рейсов", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мостуОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДесантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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