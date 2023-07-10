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Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
К утру понедельника выросла очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Тамани, со стороны Керчи затруднений нет. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T07:37
2023-07-10T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. К утру понедельника выросла очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Тамани, со стороны Керчи затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".Вечером в воскресенье, по данным Telegram-канала "Крымский мост: оперативная информация", время ожидания со стороны Тамани составляло около двух часов, со стороны Керчи - более трех часов.Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщал, что на выезде из Крыма пробка составляла шесть километров, а время ожидания - три часа, а со стороны Кубани ожидать досмотра приходилось до двух часов, пробка достигала 3,5 километров.По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды. Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html
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новости, общество, крым, крымский мост, кубань, транспорт, краснодарский край
Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные

Время ожидания досмотра у Крымского моста со стороны Тамани ориентировочно три часа

07:37 10.07.2023
 
© РИА Новости КрымАвтомобили в очереди на Крымский мост
Автомобили в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. К утру понедельника выросла очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Тамани, со стороны Керчи затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - сказано в сообщении.

Вечером в воскресенье, по данным Telegram-канала "Крымский мост: оперативная информация", время ожидания со стороны Тамани составляло около двух часов, со стороны Керчи - более трех часов.
Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщал, что на выезде из Крыма пробка составляла шесть километров, а время ожидания - три часа, а со стороны Кубани ожидать досмотра приходилось до двух часов, пробка достигала 3,5 километров.
По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды. Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.
В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.
В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
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