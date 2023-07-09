Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Время ожидания досмотра у Крымского моста ориентировочно три часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья выросла очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи, со стороны Краснодарского края сократилась. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 780 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - сказано в сообщении.
Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщал, что на выезде из Крыма пробка составляла шесть километров, а время ожидания - три часа, а со стороны Кубани ожидать досмотра приходилось до двух часов, пробка достигала 3,5 километров.
По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды. Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.
В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.
В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
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