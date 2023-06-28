https://crimea.ria.ru/20230628/kak-bystree-proyti-dosmotr-na-krymskom-mostu-1129688044.html
Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
Отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра на Крымском мосту. Эту и другие рекомендации гостям и жителям полуострова РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T20:02
2023-06-28T20:02
2023-06-28T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра на Крымском мосту. Эту и другие рекомендации гостям и жителям полуострова дал минтранс республики. Досмотр на мостуКроме того, в ведомстве рекомендуют складывать мелкие пакеты вместе: поставив на ленту одну сумку, пройти досмотр можно быстрее, чем с несколькими, это поможет избежать очередей.Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Отдых и информация"Следите за обстановкой на подходах к мосту с помощью "Яндекс-Навигатора". В случае заторов можно воспользоваться площадками для отдыха водителей", - рекомендуют в ведомстве.Ближайшая к мосту площадка со стороны Тамани находится в 10 км от пункта досмотра - 130 км трассы А-290. Со стороны Крыма - в двенадцати километрах от пункта досмотра.Также в министерстве напоминают, что в районе транспортного перехода со стороны Крыма автопутешественников встречает туристско-информационный центр. Бесплатные информационные услуги, а также карты и путеводители можно получить и на въезде на мост со стороны Кубани.Сухопутный маршрутПри этом проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто, грузовики пока не пускают. Сухопутный маршрут между Крымом и Ростовской областью работает в штатном режиме. Машины отправляют как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важенСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди
https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крымский мост, транспорт, логистика, минтранс крыма, общество, туризм в крыму, крым, краснодарский край
Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
Минтранс рекомендует уменьшить число чемоданов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым.
Отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра на Крымском мосту. Эту и другие рекомендации
гостям и жителям полуострова дал минтранс республики.
Досмотр на мосту
"Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых сумок и чемоданов. Старайтесь минимизировать их количество до двух-трех штук", - советуют в профильном министерстве.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют складывать мелкие пакеты вместе: поставив на ленту одну сумку, пройти досмотр можно быстрее, чем с несколькими, это поможет избежать очередей.
Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
Отдых и информация
"Следите за обстановкой на подходах к мосту с помощью "Яндекс-Навигатора". В случае заторов можно воспользоваться площадками для отдыха водителей", - рекомендуют в ведомстве.
Ближайшая к мосту площадка со стороны Тамани находится в 10 км от пункта досмотра - 130 км трассы А-290. Со стороны Крыма - в двенадцати километрах от пункта досмотра.
Также в министерстве напоминают, что в районе транспортного перехода со стороны Крыма автопутешественников встречает туристско-информационный центр. Бесплатные информационные услуги, а также карты и путеводители можно получить и на въезде на мост со стороны Кубани.
Сухопутный маршрут
При этом проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто, грузовики пока не пускают. Сухопутный маршрут между Крымом и Ростовской областью работает в штатном режиме. Машины отправляют как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.
"Со стороны Ростовской области колонны формируются в районе хутора Русский Колодец, отправление в период с 9 до 11 часов. Из Крыма колонны отправляются ежедневно в 10 и 16 часов. За два часа до указанного времени заканчивается формирование колонн. В Крым в составе колонны необходимо прибыть в село Столбовое Джанкойского районане позднее 8 и 14 часов соответственно", - проинформировали в ведомстве.
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