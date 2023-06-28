https://crimea.ria.ru/20230628/kak-bystree-proyti-dosmotr-na-krymskom-mostu-1129688044.html

Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту

Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту

Отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра на Крымском мосту. Эту и другие рекомендации гостям и жителям полуострова РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T20:02

2023-06-28T20:02

2023-06-28T20:02

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крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра на Крымском мосту. Эту и другие рекомендации гостям и жителям полуострова дал минтранс республики. Досмотр на мостуКроме того, в ведомстве рекомендуют складывать мелкие пакеты вместе: поставив на ленту одну сумку, пройти досмотр можно быстрее, чем с несколькими, это поможет избежать очередей.Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Отдых и информация"Следите за обстановкой на подходах к мосту с помощью "Яндекс-Навигатора". В случае заторов можно воспользоваться площадками для отдыха водителей", - рекомендуют в ведомстве.Ближайшая к мосту площадка со стороны Тамани находится в 10 км от пункта досмотра - 130 км трассы А-290. Со стороны Крыма - в двенадцати километрах от пункта досмотра.Также в министерстве напоминают, что в районе транспортного перехода со стороны Крыма автопутешественников встречает туристско-информационный центр. Бесплатные информационные услуги, а также карты и путеводители можно получить и на въезде на мост со стороны Кубани.Сухопутный маршрутПри этом проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто, грузовики пока не пускают. Сухопутный маршрут между Крымом и Ростовской областью работает в штатном режиме. Машины отправляют как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важенСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди

https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымский мост, транспорт, логистика, минтранс крыма, общество, туризм в крыму, крым, краснодарский край