https://crimea.ria.ru/20230624/soobschenie-s-krymom-kak-rabotayut-pereprava-most-i-sukhoputnyy-marshrut-1129599357.html
Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
Автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T13:52
2023-06-24T13:52
2023-06-24T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Глава республиканского минтранса подчеркнул, что все вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по расписанию.Министр отметил, что ранее поступила информация о необходимости объезжать трассу М-4 "Дон" в направлении Москвы по предложенному администрацией Кущевского района маршруту.На полуострове все подведомственные министерству предприятия также работают в обычном режиме, отметил он.Крымский мостМостовой переход также работает в штатном режиме. Очередь со стороны Крыма минимальная, проверка идет практически "с колес". Со стороны Краснодарского края в утренние часы была очередь из машин около ста метров, добавил глава республиканского минтранса.Сухопутный маршрут и паромная переправаСухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область работает в штатном режиме. Машины отправляют как самостоятельно, так и в составе организованных колонн."Сегодня утром в направлении Таганрога выехали более 140 большегрузов. Все работает согласно графику", – продолжил Лукашенко.На паромной переправе через Керченский пролив в субботу продолжают курсировать грузовые паромы. Работает как железнодорожная, так и автомобильная составляющие.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в связи с введением повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других регионов России, организован альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон. В РЖД отметили, что движение поездов на участке Ростов-на-Дону – Воронеж идет по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистамВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииСитуация вокруг ЧВК "Вагнер": что известно к этому часу
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РИА Новости Крым
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транспорт, логистика, минтранс крыма, новости крыма, николай лукашенко, крым, сухопутный маршрут в крым, крымский мост, керченская паромная переправа
Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
В минтрансе Крыма рассказали о транспортном сообщении с материком
13:52 24.06.2023 (обновлено: 14:12 24.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым.
Автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
Глава республиканского минтранса подчеркнул, что все вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по расписанию.
"Изменений в графике отправления межрегиональных автобусов из Крыма в северном направлении нет", – сказал Лукашенко. При этом в движении ночных автобусных рейсов, которые отправились в пятницу из Крыма, есть определенная задержка.
Министр отметил, что ранее поступила информация о необходимости объезжать трассу М-4 "Дон"
в направлении Москвы по предложенному администрацией Кущевского района маршруту.
На полуострове все подведомственные министерству предприятия также работают в обычном режиме, отметил он.
Крымский мост
Мостовой переход также работает в штатном режиме. Очередь со стороны Крыма минимальная, проверка идет практически "с колес". Со стороны Краснодарского края в утренние часы была очередь из машин около ста метров, добавил глава республиканского минтранса.
Сухопутный маршрут и паромная переправа
Сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область работает в штатном режиме. Машины отправляют как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.
"Сегодня утром в направлении Таганрога выехали более 140 большегрузов. Все работает согласно графику", – продолжил Лукашенко.
На паромной переправе через Керченский пролив в субботу продолжают курсировать грузовые паромы. Работает как железнодорожная, так и автомобильная составляющие.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил
, что в связи с введением повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других регионов России, организован альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон. В РЖД отметили, что движение поездов
на участке Ростов-на-Дону – Воронеж идет по графику.
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