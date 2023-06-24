https://crimea.ria.ru/20230624/soobschenie-s-krymom-kak-rabotayut-pereprava-most-i-sukhoputnyy-marshrut-1129599357.html

Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут

Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут

Автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T13:52

2023-06-24T13:52

2023-06-24T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Глава республиканского минтранса подчеркнул, что все вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по расписанию.Министр отметил, что ранее поступила информация о необходимости объезжать трассу М-4 "Дон" в направлении Москвы по предложенному администрацией Кущевского района маршруту.На полуострове все подведомственные министерству предприятия также работают в обычном режиме, отметил он.Крымский мостМостовой переход также работает в штатном режиме. Очередь со стороны Крыма минимальная, проверка идет практически "с колес". Со стороны Краснодарского края в утренние часы была очередь из машин около ста метров, добавил глава республиканского минтранса.Сухопутный маршрут и паромная переправаСухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область работает в штатном режиме. Машины отправляют как самостоятельно, так и в составе организованных колонн."Сегодня утром в направлении Таганрога выехали более 140 большегрузов. Все работает согласно графику", – продолжил Лукашенко.На паромной переправе через Керченский пролив в субботу продолжают курсировать грузовые паромы. Работает как железнодорожная, так и автомобильная составляющие.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в связи с введением повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других регионов России, организован альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон. В РЖД отметили, что движение поездов на участке Ростов-на-Дону – Воронеж идет по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистамВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииСитуация вокруг ЧВК "Вагнер": что известно к этому часу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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