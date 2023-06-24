https://crimea.ria.ru/20230624/kak-obekhat-zatory-na-trasse-don-1129597875.html

Как объехать заторы на трассе "Дон"

Как объехать заторы на трассе "Дон" - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Как объехать заторы на трассе "Дон"

введением повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других регионов России, организован альтернативный путь движения... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T12:21

2023-06-24T12:21

2023-06-24T12:21

трасса м-4 "дон"

ростовская область

новости

краснодарский край

транспорт

логистика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В связи с введением повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других регионов России, организован альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В районе станицы Кущевской следует проезжать через с. Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград-Ростов). Отмечается, что такое решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 "Дон". Утром в субботу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов оказать помощь застрявшим в заторах.Волонтеры также помогают обеспечить питьевой водой автомобилистов.В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 "Дон" закрыто с 464 по 777 км трассы.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказаниеЧитайте также на РИА Новости Крым:Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионеКак работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖДСитуация вокруг ЧВК "Вагнер": что известно к этому часу

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", ростовская область, новости, краснодарский край, транспорт, логистика, безопасность